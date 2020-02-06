الوحدة يرتقي للمركز الثاني في الدوري الإماراتي وفوز صعب للظفرة على النصر (فيديو)

حقق الوحدة الفوز الخامس على التوالي في الدوري الإماراتي للمحترفين، بعدما تفوق 3/0 على منافسه بني ياس، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ16 من المسابقة، في حين تغلب الظفرة 2/1 على النصر.

ووضع فهد محمد الظنحاني لاعب بني ياس نادي الوحدة في المقدمة بهدف عكسي في الدقيقة 22، في حين أضاف سيبستيان تيغالي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 27، وأنهى الوحدة الشوط الأول متفوقا بثلاثية نظيفة، بعدما سجل تيغالي الهدف الثاني له والثالث للوحدة في الدقيقة 33.

ولم يشهد الشوط الثاني أي هدف، لتنتهي المباراة بتفوق الوحدة 3/0.

وثأر الوحدة من بني ياس الذي فاز 4/3 في الدور الأول.

ورفع الفوز رصيد الوحدة إلى 29 نقطة في المركز الثاني، (مؤقتا)، بفارق 7 نقاط عن شباب الأهلي دبي المتصدر، الذي لعب مباراة أقل.

في حين تجمد رصيد بني ياس عند 20 نقطة في المركز التاسع (مؤقتا).

وانتزع الظفرة فوزا صعبا على النصر بنتيجة 2/1، وبعد شوط أول سلبي، تقدم خالد باوزير للظفرة في الدقيقة 69، لكن إيستيبان بافيز تعادل للنصر في الدقيقة 75، قبل أن يوقع جواو بيدرو هدف الفوز للظفرة في الدقيقة 83.

ورفع الظفرة رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس، مقابل 24 نقطة للنصر في المركز السابع.

وفي وقت لاحق يلعب الجزيرة مع شباب الأهلي دبي.