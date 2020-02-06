كل ما تريد معرفته عن مباراة شباب الأهلي دبي والجزيرة في الدوري الإماراتي

يدور صدام كروي مثير مساء اليوم الخميس بين شباب الأهلي دبي وضيفه الجزيرة في الجولة السادسة عشرة للدوري الإماراتي.

وتبدو هذه المواجهة مثيرة بين فريقين كبيرين يبحثان عن التتويج بلقب الدوري الإماراتي هذا الموسم.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة شباب الأهلي دبي والجزيرة في الدوري الإماراتي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الثامنة والربع مساء اليوم بتوقيت الإمارات على ملعب (راشد) بنادي شباب الأهلي دبي.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق أحمد الحامد ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبد الله السعدي.

ترتيب الفريقين

يحتل شباب الأهلي دبي صدارة ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 36 نقطة بعدما حصد 11 فوزا وتعادل 3 مرات وتلقى هزيمة واحدة ، وسجل الفريق 32 هدفا وهو صاحب ثاني أقوى هجوم بالدوري ولكنه الأقوى دفاعيا بعدما استقبل 7 أهداف فقط.

ويحتل الجزيرة المركز الرابع برصيد 27 نقطة، وحقق الفريق 8 انتصارات وتلقى 4 هزائم وتعادل 3 مرات.. وسجل الجزيرة 22 هدفا واستقبل 13 هدفا.

ويعد شباب الأهلي دبي في بطولة الدوري حتى الآن اللاعب أحمد خليل برصيد 8 أهداف بينما يحتل علي مبخوت صدارة ترتيب هدافي فريق الجزيرة بالدوري برصيد 9 أهداف.

وتعادل الفريقان في لقاء الدور الأول للدوري دون أهداف كما تقابلا في نصف نهائي كأس الخليج العربي وتعادلا أيضا ولكن شباب الأهلي تأهل بفضل ركلات الترجيح.

كيف يفكر أروابارينا؟

يتطلع فريق شباب الأهلي لتعزيز صدارته لترتيب الدوري بقيادة المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا خاصة أن الفريق استطاع جمع 36 نقطة من 15 مباراة وهو معدل مناسب يضعه على الصدارة بفارق 9 نقاط عن العين الذي له مباراة مؤجلة آخرى.

ورفض أروابارينا المدير الفني لفريق شباب الأهلي دبي فكرة اقتراب ناديه من حسم الدوري لصدارته الترتيب مؤكداً أن هذا الكلام سابق لأوانه بدليل أن هناك 30 نقطة في متناول الجميع تستطيع قلب الموازين بجانب أن المنافسة هذا الموسم بين عدة أندية.

وتحدث المدرب الأرجنتيني عن الانتقادات التي تواجه فريقه مؤكدا أنه ليس منشغلا بذلك ويسعى لتصحيح أي أخطاء فنية في المرحلة الحالية.

ويغيب عن شباب الأهلي دبي اللاعب البرازيلي ليوناردو دا سيلفا للإصابة كما تحيط الشكوك بجاهزية المهاجم أحمد خليل، ويعتمد الفريق على طريقة 4-5-1 بوجود حارس المرمى ماجد ناصر وأمامه رباعي الدفاع محمد مرزوق ووليد عباس وعبد العزيز هيكل ويوسف جابر.

ويقود خط الوسط لاعب الارتكاز الأرجنتيني فيدريكو كاراتابيا وبجوار الثنائي عبد الله النقبي وعيد خميس وعلى الأطراف حارب سهيل والمولدوفي هنريكي لوفانوربينما يقود الهجوم الإسباني بيدرو كوندي.

ماذا يخبئ كايزر؟

يتطلع فريق الجزيرة لتحقيق الفوز للمنافسة بكل قوة على صدارة الدوري خاصة أن المباراة تعد بست نقاط..

وأكد المدرب الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني لفريق الجزيرة أن فريقه لا يملك خيارا سوى الانتصار من أجل العودة بقوة للمنافسة على لقب الدوري في المرحلة المقبلة موضحا أنه فريقه سيلعب لتحقيق النقاط الثلاث.

ويفتقد الجزيرة خدمات الثنائي المغربي مراد باتنة ومحمد ربيع بجانب الشكوك حول جاهزية البرازيلي ماركوس كينو، ويعتمد الجزيرة على تشكيلة تضم الحارس علي خصيف وأمامه رباعي الدفاع خليفة الحمادي ومسلم فايز والصربي ميلوس كوسانوفيتش وسالم راشد.

ويقود خط الوسط الجنوب أفريقي ثيولاني سيريرو وبجواره محمد العطاس وأمامهما عمر عبد الرحمن ”عموري“ بجانب المهاجم علي مبخوت في الخط الأمامي وخلفه الثنائي عبد الله رمضان وزايد العامري.

وأكد المدرب طارق مصطفى المدير الفني الأسبق لفريق الفجيرة الإماراتي لـ“إرم نيوز“ أن ظروف هذه المواجهة تجعل الفريقين في رحلة البحث عن النقاط الثلاث موضحا أن الجزيرة لديه كتيبة من اللاعبين الموهوبين والمميزين على رأسهم مبخوت وعموري.

وأضاف: ”شباب الأهلي دبي تراجع بعض الشيء ولكن أروابارينا مدرب تكتيكي مميز ويستطيع حصد النقاط الثلاث وهو ما يساعده على تحقيق الصدارة“.