”الانضباط“ تعاقب نجمي الوحدة الإماراتي بسبب قميص كوبي براينت

أعلنت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة الإماراتي، معاقبة لاعبي نادي الوحدة إسماعيل مطر وخميس إسماعيل بالغرامة ألف درهم مع لفت نظرهما، وذلك لرفعهما قميصا تضامنا مع رحيل أسطورة السلة الأمريكية كوبي براينت، الذي تحطمت مروحيته مؤخرا، في مباراة الوحدة مع الفجيرة بعد تسجيل الهدف الثاني في المباراة التي انتهت بهدفين لهدف لصالح العنابي، وذلك لتعارض التصرف مع اللوائح التي تمنع رفع اللافتات والصور في المباريات.

وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة حمدان الزيودي، في تصريحات نقلتها صحيفة ”البيان“، يوم الثلاثاء، إن اللجنة نفذت اللائحة بحق تصرف اللاعبين وفق ما هو موجود من عقوبات في هذا الجانب، مثلما حدث مع لاعب نادي العين التوغولي كودجو دو لابا عندما رفع قميصا يحمل صورة لأحد الأشخاص ذكر أنه والده.

وكان تقرير حكم مباراة الوحدة والفجيرة قد تضمن الواقعة حيث يمنع رفع الشعارات أو اللافتات خلال المباريات وفق النصوص واللوائح.

ويحتل نادي الوحدة المركز الخامس في جدول ترتيب فرق بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي برصيد 26 نقطة من 16 مباراة خاضها العنابي.

كما عاقبت اللجنة نادي الوحدة بالغرامة المالية 10 آلاف درهم، مع توجيه الإنذار، وذلك لخلو قائمة فريقه تحت 21 سنة من طبيب في المباراة السابقة مع نادي الجزيرة.

وفي السياق نفسه، أوقعت لجنة الانضباط عقوبة مالية قدرها 10 آلاف درهم على نادي حتا، لتلفظ جماهيره بعبارات غير لائقة بحق حكم مباراة فريقهم أمام خورفكان في الجولة الماضية لدوري الخليج العربي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأجلت لجنة الانضباط خلال اجتماعها برئاسة المستشار سعيد الحوطي النظر في شكوى فريق كوارترو، المقدمة ضد نادي الموج، لعدم تواجد رجال وسيارة إسعاف مجهزة في مباراة الفريقين بدوري الدرجة الثانية، والتي انتهت لمصلحة الموج بثلاثية لهدف يوم الجمعة الماضي. وذلك لتقصي الحقائق والتحقيق مع كافة الأطراف المعنية بالواقعة. واستدعاء طاقم الحكام للرد على ما ورد بخصوصهم في الشكوى.

وحددت اللجنة جلسة الإثنين المقبل للنظر في الشكوى والتوصل لقرار بشأنها.