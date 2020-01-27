رسميا.. الوحدة يجدد عقد قائده إسماعيل مطر

أعلن نادي الوحدة الإماراتي، اليوم الإثنين، رسميا، تجديد عقد لاعبه إسماعيل مطر لموسم جديد.

وقال الوحدة في بيان رسمي على حسابه في موقع ”تويتر“: ”القائد إسماعيل مطر وحداوي لموسم إضافي“.

وأضاف: ”جددت إدارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم عقد قائد الفريق الأول، إسماعيل مطر لمدة موسم إضافي قابل للتجديد، ويتمنى مجلس إدارة نادي الوحدة التوفيق والنجاح للاعب في مسيرته الكروية مع منتخبنا الوطني والنادي“.

بيان رسمي | القائد اسماعيل مطر وحداوي لموسم اضافي جددت ادارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم عقد قائد الفريق الاول اسماعيل مطر لمدة موسم اضافي قابل للتجديد . ويتمنى مجلس ادارة نادي الوحدة التوفيق والنجاح للاعب في مسيرته الكروية مع منتخبنا الوطني والنادي. pic.twitter.com/oBjFJ6utOL — AlWahda FC الوحدة (@AlWahdaFCC) January 27, 2020

وإسماعيل مطر البالغ من العمر 36 عاما، تدرج في الفئات العمرية لنادي الوحدة، قبل أن يلعب للفريق الأول العام 2001.

وشارك إسماعيل مطر في 7 مباريات الموسم الحالي، سجل فيها هدفا وصنع 3.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن إسماعيل مطر شارك في 161 مباراة مع الوحدة.

ويملك الوحدة 20 نقطة من 13 مباراة، ويحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري الإماراتي.

ويشارك الوحدة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، علما أنه ودع من ربع نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي ومن دور الـ16 في كأس رئيس الدولة، وفي المرتين أمام الجزيرة.