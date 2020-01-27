 رسميا.. الوحدة يجدد عقد قائده إسماعيل مطر – إرم نيوز‬‎

رسميا.. الوحدة يجدد عقد قائده إسماعيل مطر

رسميا.. الوحدة يجدد عقد قائده إسماعيل مطر

المصدر: فريق التحرير

أعلن نادي الوحدة الإماراتي، اليوم الإثنين، رسميا، تجديد عقد لاعبه إسماعيل مطر لموسم جديد.

وقال الوحدة في بيان رسمي على حسابه في موقع ”تويتر“: ”القائد إسماعيل مطر وحداوي لموسم إضافي“.

وأضاف: ”جددت إدارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم عقد قائد الفريق الأول، إسماعيل مطر لمدة موسم إضافي قابل للتجديد، ويتمنى مجلس إدارة نادي الوحدة التوفيق والنجاح للاعب في مسيرته الكروية مع منتخبنا الوطني والنادي“.

وإسماعيل مطر البالغ من العمر 36 عاما، تدرج في الفئات العمرية لنادي الوحدة، قبل أن يلعب للفريق الأول العام 2001.

وشارك إسماعيل مطر في 7 مباريات الموسم الحالي، سجل فيها هدفا وصنع 3.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن إسماعيل مطر شارك في 161 مباراة مع الوحدة.

ويملك الوحدة 20 نقطة من 13 مباراة، ويحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري الإماراتي.

ويشارك الوحدة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، علما أنه ودع من ربع نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي ومن دور الـ16 في كأس رئيس الدولة، وفي المرتين أمام الجزيرة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
إسماعيل مطر
الدوري الإماراتي
الرياضة
الوحدة الإماراتي
تاغ
دوري الخليج العربي
رياضة
سوق الانتقالات
كرة القدم
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث