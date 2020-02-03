رسميا.. الشارقة ينجز 3 صفقات في اليوم الأخير للسوق الشتوي

أعلن نادي الشارقة، بطل الدوري الإماراتي الموسم الماضي، إبرام 3 صفقات في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوي.

وأعلن الشارقة تعاقده مع اللاعبين عبدالله تراوري، ولوان مارتن بيريرا، وعمر جوهر، في حين أعلن إعارة ريكاردو غوميز لاتحاد كلباء ورافائيل ريسندي لنادي خورفكان.

وقال الشارقة في حسابه على موقع ”تويتر“: ”الشارقة يتعاقد مع اللاعب الإيطالي عبدالله تراوري لموسم ونصف الموسم ضمن فئة المقيمين“.

وأضاف في تغريدة ثانية: ”الشارقة يتعاقد مع اللاعب البرازيلي لوان مارتن بيريرا لموسمين ضمن فئة المقيمين“.

وأكمل: ”الشارقة يضم عمر جوهر بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم قادماً من نادي خورفكان“.

ولم يكشف الشارقة عن مدة العقود في صفقاته الجديدة أو التفاصيل المالية.

ويملك الشارقة 27 نقطة من 15 مباراة، ويحتل المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الإماراتي، مع العين والجزيرة، وبفارق 9 نقاط عن المتصدر شباب الأهلي دبي.

ويلعب الشارقة مع العين يوم الجمعة، علما أنه يشارك في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، ويلاقي اتحاد كلباء في ربع نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي.

وحقق الشارقة الفوز 8 مرات، في حين تعادل 3 مرات، وخسر 4 مباريات في 15 مباراة في الدوري الإماراتي الموسم الحالي، في حين خسر مرة وحيدة، وتعادل 8 مرات، وحقق الفوز 17 مرة الموسم الماضي عندما أحرز اللقب.

الشارقة يتعاقد مع اللاعب الإيطالي عبدالله تراوري لموسم ونصف ضمن فئة المقيمين pic.twitter.com/EYTxYQW2TA — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) February 3, 2020

الشارقة يتعاقد مع اللاعب البرازيلي لوان مارتن بيريرا لموسمين ضمن فئة المقيمين pic.twitter.com/ytBLDam1Ug — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) February 3, 2020

الشارقة يضم عمر جوهر بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم قادماً من نادي خورفكان pic.twitter.com/Gz7JzKaoT5 — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) February 3, 2020