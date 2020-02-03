 رسميا.. شباب الأهلي دبي يضم عزيز جانييف – إرم نيوز‬‎

رسميا.. شباب الأهلي دبي يضم عزيز جانييف

رسميا.. شباب الأهلي دبي يضم عزيز جانييف

المصدر: فريق التحرير

أعلن نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي، رسميا، تعاقده مع الأوزبكي عزيز جانييف، في اللحظات الأخيرة من السوق الشتوي.

وكتب شباب الأهلي دبي عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”قادما من ناساف كارشي الأوزبكي، شباب الأهلي دبي يتعاقد مع لاعب خط الوسط عزيز جانييف، 21 سنة“.

ولم يكشف شباب الأهلي دبي عن التفاصيل المالية للصفقة أو مدة العقد.

وبحسب موقع ”Transfermarkt“، فإن عزيز جانييف شارك في 78 مباراة مع ناساف كارشي، سجل فيها 9 أهداف وصنع 12، علما أنه يجيد اللعب في خط الوسط.

ويتصدر شباب الأهلي دبي جدول ترتيب الدوري الإماراتي وفي رصيده 36 نقطة من 15 مباراة، بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

كما تأهل شباب الأهلي دبي لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وإلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي حيث يلاقي بني ياس.

ويلعب شباب الأهلي دبي مع الجزيرة، يوم الخميس، في قمة الجولة الـ16 من الدوري الإماراتي، ثم يلاقي باختاكور الأوزبكي في أولى مباريات دوري أبطال آسيا.

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