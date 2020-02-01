العين يسحق الوصل بخماسية ويتقدم للمركز الثاني في ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

أحرز محمد عبد الرحمن ثنائية وكذلك زميله كودجو لابا لينتصر العين 5-صفر على ضيفه الوصل في مباراة قمة في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، اليوم السبت.

وافتتح عبد الرحمن أهداف العين بعد 3 دقائق من البداية بتسديدة أرضية من مدى قريب قبل أن يعزز النتيجة بضربة رأس بعدها بست دقائق.

وأرسل بندر الأحبابي تمريرة عرضية رائعة إلى لابا ليحرز الهدف الثالث في الدقيقة 54 قبل أن يضيف المهاجم القادم من توجو الرابع بشكل رائع إثر تمريرة عرضية أيضًا من الأحبابي قابلها لابا بتسديدة مباشرة في الشباك بالدقيقة 85.

وجعل جمال معروف النتيجة 5-صفر للعين في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع من وضع انفراد.

ولعب العين بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 65 بعد طرد سالم عبد الله لحصوله على الإنذار الثاني.

ورفع العين رصيده إلى 27 نقطة من 14 مباراة ليتقدم للمركز الثاني متقدمًا بفارق الأهداف عن الجزيرة ثالث الترتيب، لكنه يتأخر بفارق 8 نقاط عن شباب الأهلي دبي المتصدر، بينما ظل الوصل في المركز الثامن برصيد 22 نقطة من 15 مباراة.

وفي مباريات أخرى، خسر النصر للمرة الثانية في آخر 3 مباريات بهزيمته 1-صفر على أرضه أمام عجمان بهدف للكاميروني سيباستيان سياني بعد نصف ساعة من البداية.

وتجمد رصيد النصر، بطل كأس المحترفين الإماراتية، عند 24 نقطة في المركز الخامس مقابل 17 نقطة لعجمان في المركز العاشر.

وبالنتيجة ذاتها فاز بني ياس 1-صفر على ضيفه الظفرة بهدف لويز أنطونيو قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق ليرفع رصيد فريقه إلى 20 نقطة في المركز التاسع متأخرًا بفارق 3 نقاط عن الظفرة في المركز السادس.