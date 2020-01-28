العين الإماراتي يسقط بونيودكور وينضم لمجموعة نادي النصر السعودي في دوري أبطال آسيا (فيديو)

اقتنص العين الإماراتي فوزًا صعبا على فريق بونيودكور الأوزبكي بهدف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الملحق المؤهل إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وتأهل الفريق الإماراتي إلى ملحق دوري أبطال آسيا بعد احتلاله المركز الرابع في دوري الخليج العربي للموسم الرياضي 2018-2019، برصيد 46 نقطة.

وسيطر العين على مجريات أحداث الشوط الأول، وأهدر التوغولي لابا كودجو، مهاجم الفريق الأول، فرصة هدف محقق في الدقيقة 13، حيث تصدى لها الحارس بونيودكور ببراعة.

هدف العين الوحيد في مرمى بونيودكور الاوزبكي pic.twitter.com/Ak84N1iZS6 — Action Goals (@GoalsAction) January 28, 2020

وتغيّر الحال في الشوط الثاني، حيث ازداد الضغط العيناوي على الفريق الأوزبكي، واستطاع سعيد جمعة إحراز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78.

وحاول بونيودكور إدراك التعادل في الدقائق العشر الأخيرة، لكن دفاع العين نجح في الصمود إلى نهاية المباراة، ليتأهل الفريق الإماراتي لدور المجموعات.

يذكر أن العين حجز بطاقة التأهل رسميًا إلى المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا، برفقة النصر والسد القطري وسباهان الإيراني.