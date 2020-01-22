بونيودكور الأوزبكي يهزم الزوراء ويضرب موعدا مع العين الإماراتي في تمهيدي دوري أبطال آسيا

يواجه نادي العين الإماراتي على ملعبه باستاد هزاع بن زايد، يوم الثلاثاء المقبل، نظيره بونيودكور الأوزبكي في إطار المرحلة الثانية من الأدوار التمهيدية المؤهلة لدور المجموعات ضمن دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وحقق الفريق الأوزبكي فوزا كبيرا على منافسه الزوراء العراقي، يوم الأربعاء، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جرت بينهما على ملعب استاد بونيودكور بطشقند.

وسيتأهل الفائز من مواجهة العين وبونيودكور لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2020.

وستقام المباراة على استاد هزاع بن زيد يوم الثلاثاء الـ28 من يناير 2020، ويتأهل الفائز من هذه المباراة ليلعب ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا ​النصر السعودي​ و​السد القطري​ و​سيباهان الإيراني​.

وكان الاتحاد الآسيوي أجل مباراة شهر خودور الإيراني والرفاع الغربي البحريني ولقاء الاستقلال الإيراني مع الكويت الكويتي إلى يوم السبت المقبل، مع نقلهما إلى الإمارات بدلا من إيران نتيجة للأوضاع الأمنية الصعبة في البلاد وتحذير بضع سفارات مواطنيها من السفر إلى هناك.