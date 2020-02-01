رسميا.. الإسباني بانديرو يكمل عقد أجانب الوحدة الإماراتي

أعلن نادي الوحدة الإماراتي التعاقد مع لاعب أجنبي جديد لغلق صفقات الأجانب خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال الوحدة في بيان رسمي عبر حسابه على ”تويتر“: ”قيدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم اللاعب الإسباني غاسبار بانديرو (23 عاما) في كشوفات الفريق الأول ليكمل عقد اللاعبين الاجانب المحترفين لهذا الموسم، وتتمنى إدارة النادي التوفيق والنجاح للاعب“.

بيان رسمي | بانديرو قيدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم اللاعب الإسباني جاسبار بانديرو (23 عاماً) في كشوفات الفريق الاول ليكمل عقد اللاعبين الاجانب المحترفين لهذا الموسم , وتتمنى ادارة النادي التوفيق والنجاح للاعب . pic.twitter.com/zQA2BXe9Tz — AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) February 1, 2020



وتعاقد الوحدة مع البلجيكي موبوكو وكذلك خميس إسماعيل لاعب الوصل السابق لمدة موسمين ونصف الموسم وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويستعد الفريق لمواجهة الجزيرة في مباراة مهمة ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإماراتي للمحترفين، غدا الأحد، إذ يحتل الجزيرة وصافة الدوري برصيد 27 نقطة، بفارق 8 نقاط خلف شباب الأهلي دبي المتصدر، فيما يأتي الوحدة سابعا برصيد 23 نقطة.

ويشارك الوحدة بالمجموعات في دوري أبطال آسيا، وقد ودع من ربع نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي ومن دور الـ16 في كأس رئيس الدولة، وفي المرتين أمام الجزيرة.