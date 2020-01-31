رسميا.. العين يتعاقد مع إسلام خان

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أعلن نادي العين الإماراتي رسميا، تعاقده مع الأوزبكي إسلام خان. ونشر العين مقطع فيديو لإسلام خان، وكتب: ”يرتدي القميص رقم ”8”، إسلام خان ”عيناوي“. كما كتب العين على لسان مدربه، ”أكد أن اللاعب جاهز لدخول قائمة ”الزعيم“ أمام الوصل، بيدرو إيمانويل: إسلام يمتلك المقدرة على تحقيق الإضافة وصناعة الفارق“. ويحتل العين المركز الثاني في ترتيب…