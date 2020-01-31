 رسميا.. العين يتعاقد مع إسلام خان – إرم نيوز‬‎

رسميا.. العين يتعاقد مع إسلام خان

رسميا.. العين يتعاقد مع إسلام خان

المصدر: فريق التحرير

أعلن نادي العين الإماراتي رسميا، تعاقده مع الأوزبكي إسلام خان.

ونشر العين مقطع فيديو لإسلام خان، وكتب: ”يرتدي القميص رقم ”8”، إسلام خان ”عيناوي“.

كما كتب العين على لسان مدربه، ”أكد أن اللاعب جاهز لدخول قائمة ”الزعيم“ أمام الوصل، بيدرو إيمانويل: إسلام يمتلك المقدرة على تحقيق الإضافة وصناعة الفارق“.

ويحتل العين المركز الثاني في ترتيب الدوري الإماراتي، برصيد 24 نقطة من 13 مباراة، وتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويلعب العين مع الوصل في ربع نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي، علما أنه ودع من نصف نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي بركلات الترجيح أمام النصر.

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