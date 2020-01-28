الجزيرة يعبر الظفرة وينفرد بالمركز الثاني في ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

انفرد الجزيرة بالمركز الثاني في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم؛ بعد فوزه على مستضيفه الظفرة 1-صفر اليوم الثلاثاء.

ومنح المهاجم علي مبخوت هدف الفوز للجزيرة، بعد ست دقائق من البداية بتسديدة مباشرة من تمريرة عرضية إثر ركلة ركنية.

وأهدر مبخوت فرصة خطيرة لمضاعفة النتيجة في الشوط الثاني من وضع انفراد، لكن الجزيرة اكتفى بهدفه المبكر ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني متأخرا بفارق خمس نقاط عن شباب الأهلي دبي المتصدر الذي سيستضيف حتا، غدا الأربعاء.

بهدف دون رد.. #الجزيرة يعود من ملعب #الظفرة بثلاث نقاط

فخر أبوظبي يصعد ثانياً برصيد 27 نقطة في سلم الترتيب وفارس الغربية يبقى خامساً برصيد 23 نقطة#الظفرة_الجزيرة#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/ga4DrrjQnq — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 28, 2020

وظل الظفرة في المركز السادس برصيد 23 نقطة من 14 مباراة.

وفي مباراة أخرى، سجل سلطان الشامسي هدفين وسهيل النوبي مثلهما ليقودا بني ياس للفوز 4-1 على مستضيفه عجمان.

وحقق بني ياس فوزه الرابع في 14 مباراة ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع متقدما بفارق ثلاث نقاط عن عجمان الذي يليه في الترتيب.

ويستضيف الوصل فريق النصر في وقت لاحق اليوم.