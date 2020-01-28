 الجزيرة يعبر الظفرة وينفرد بالمركز الثاني في ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو) – إرم نيوز‬‎

الجزيرة يعبر الظفرة وينفرد بالمركز الثاني في ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

الجزيرة يعبر الظفرة وينفرد بالمركز الثاني في ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

المصدر: رويترز

انفرد الجزيرة بالمركز الثاني في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم؛ بعد فوزه على مستضيفه الظفرة 1-صفر اليوم الثلاثاء.

ومنح المهاجم علي مبخوت هدف الفوز للجزيرة، بعد ست دقائق من البداية بتسديدة مباشرة من تمريرة عرضية إثر ركلة ركنية.

وأهدر مبخوت فرصة خطيرة لمضاعفة النتيجة في الشوط الثاني من وضع انفراد، لكن الجزيرة اكتفى بهدفه المبكر ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني متأخرا بفارق خمس نقاط عن شباب الأهلي دبي المتصدر الذي سيستضيف حتا، غدا الأربعاء.

وظل الظفرة في المركز السادس برصيد 23 نقطة من 14 مباراة.

وفي مباراة أخرى، سجل سلطان الشامسي هدفين وسهيل النوبي مثلهما ليقودا بني ياس للفوز 4-1 على مستضيفه عجمان.

وحقق بني ياس فوزه الرابع في 14 مباراة ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع متقدما بفارق ثلاث نقاط عن عجمان الذي يليه في الترتيب.

ويستضيف الوصل فريق النصر في وقت لاحق اليوم.

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