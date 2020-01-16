صحيفة: تعثر مفاوضات الهلال السعودي والجزيرة الإماراتي مع حاتم بن عرفة

كشفت صحيفة ”footmercato“ الفرنسية عن السبب الذي أدى لتعثر مفاوضات ناديي الهلال السعودي والجزيرة الإماراتي مع اللاعب حاتم بن عرفة.

وكانت الصحيفة قد تحدثت عن تنافس ناديي الهلال والجزيرة الإماراتي للحصول على خدمات اللاعب حاتم بن عرفة، كما تحدثت عن امتلاك اللاعب عرضاً من ألميريا الإسباني المملوك لتركي آل الشيخ

وتبلغ القيمة السوقية لـ ابن عرفة 6 ملايين يورو، بحسب موقع ”ترانسفير ماركت“ الألماني، وسبق أن لعب في أندية نيس وباريس سان جيرمان ونيو كاسل وهال سيتي ومارسيليا وأولمبيك ليون.

وقالت الصحيفة الفرنسية إن مطالبات اللاعب المالية (1 مليون يورو شهريًا) وغيابه الطويل جعلت مسؤولي الناديين يعيدون التفكير في ضمه.

وتابعت الصحيفة أنه في الوقت نفسه يستمر اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا في التدريب بمفرده منذ نهاية عقده مع رين في منتصف العام الماضي.

ويأمل اللاعب الدولي السابق الذي سجل 7 أهداف في 26 مباراة في الموسم الماضي مع نادي بريتون، في العثور بسرعة على شيء يناسبه، حيث استمر اللاعب نحو 6 أشهر بلا ناد حتى الآن.