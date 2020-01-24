ترتيب الدوري الإماراتي بعد فوز شباب الأهلي دبي على الشارقة ونهاية الجولة الـ 13 (صورة)

انتهت منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإماراتي للمحترفين بفوز درامي ومثير لشباب الأهلي دبي بنتيجة 3/2 على الشارقة، اليوم الجمعة.

وضمن مباريات، اليوم الجمعة، تغلب الوحدة 2/0 على حتا، والظفرة 3/1 على الفجيرة.

ويوم الخميس، تغلب العين 3/0 على خورفكان، والوصل 2/0 على اتحاد كلباء، وبني ياس 1/0 على النصر، في حين تعادل الجزيرة مع عجمان.

ومنذ خسارته 0/1 أمام النصر، فاز شباب الأهلي دبي في 7 مباريات، وتعادل مرة، ولم يخسر أي جولة، في المقابل تكبد الشارقة حامل اللقب الخسارة الثالثة الموسم الحالي، مقابل 3 تعادلات، وفاز 7 مرات.

ورفع الفوز رصيد شباب الأهلي دبي إلى 32 نقطة، بفارق 8 نقاط عن العين والشارقة والجزيرة، وجميعهم في المركز الثاني، ويملك كل منهم 24 نقطة.

في حين يملك الظفرة 23 نقطة، ويأتي النصر بنفس الرصيد.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإماراتي، بعد فوز شباب الأهلي دبي على الشارقة، ونهاية الجولة الـ 13:

1. شباب الأهبي دبي، 32 نقطة.

2. العين، والشارقة، والجزيرة، ولكل منهم 24 نقطة.

3. الظفرة، والنصر، ولكل منهما 23 نقطة.

وفي أبرز مباريات الجولة الـ14، يلاقي شباب الأهلي دبي منافسه حتا، في حين يلعب العين مع اتحاد كلباء، والجزيرة مع الظفرة، أما النصر فيلعب مع الوحدة، والشارقة مع خورفكان.