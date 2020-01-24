شباب الأهلي دبي يحقق فوزا دراميا على الشارقة ويبتعد في صدارة ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

انتزع شباب الأهلي دبي، المتصدر، فوزا دراميا على منافسه الشارقة، حامل اللقب، بنتيجة 3/2 اليوم الجمعة، في قمة مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإماراتي للمحترفين.

وأنهى شباب الأهلي دبي الشوط الأول متقدما 1/0 سجله فيدريكو كارتابيا في الدقيقة 45، من ركلة حرة مباشرة رائعة.

لكن ريان مينديز قلب الطاولة للشارقة، بعدما سجل هدفين في 12 دقيقة، جاء الأول في الدقيقة 52 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعدما توغل على الجهة اليسرى.

ووقّع ريان مينديز الهدف الثاني في الدقيقة 64، بطريقة تشبه تماما الطريقة التي جاء بها الهدف الأول، لكن الحكم احتسبه بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو ”VAR“.

واستمرت الإثارة بعدما تعادل شباب الأهلي دبي من ركلة جزاء مثيرة، سجلها البديل أحمد خليل في الدقيقة 80.

وحصل شباب الأهلي دبي على ركلة جزاء ثانية، نجح أحمد خليل في تسجيلها في الدقيقة 86.

وطرد حكم المباراة اللاعب محمد آل عبدالله من الشارقة في الدقيقة 76، بالبطاقة الصفراء الثانية.

وحقق شباب الأهلي دبي فوزه العاشر، مقابل تعادلين وخسارة وحيدة، ليبتعد في صدارة ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 26 نقطة، في حين جمدت الخسارة رصيد الشارقة عند 24 نقطة في المركز الثاني مع العين والجزيرة.

وتلقى الشارقة الخسارة الثالثة، مقابل 3 تعادلات و7 انتصارات.

وفي أبرز مباريات الجولة الـ13، تغلب الوصل 2/0 على اتحاد كلباء، والعين 3/0 على خورفكان، وبني ياس 1/0 على النصر، وتعادل الجزيرة مع عجمان 1/1.