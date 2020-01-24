فوزان مهمان للوحدة والظفرة في الدوري الإماراتي (فيديو)

حقق الوحدة فوزا مهما بنتيجة 2/0 على منافسه حتا، اليوم الجمعة، في الجولة الـ13 من الدوري الإماراتي للمحترفين، كما تغلب الظفرة 3/1 على الفجيرة.

وانتهى الشوط الأول بتفوق الوحدة 1/0 سجله سبيستيان تيغالي في الدقيقة الخامسة، من داخل منطقة الجزاء، بعد ركلة ركنية لعبها إسماعيل مطر.

وعاد تيغالي وسجل الهدف الثاني له وللوحدة في الدقيقة 52، من داخل المنطقة أيضا، بعد كرة قصيرة من الوافد الجديد باول خوسي مبوكو.

ورفع الفوز رصيد الوحدة إلى 20 نقطة في المركز الثامن على لائحة الترتيب، بعدما حقق الفوز السادس، مقابل تعادلين، و5 خسائر.

في المقابل تجمد رصيد حتا عند 8 نقاط فقط في المركز الثالث عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الثانية تغلب الظفرة 3/1 على الفجيرة.

وافتتح جواو بيدرو التسجيل للظفرة في الدقيقة 17، بضربة رأسية، وعزز سهيل المنصوري تقدم الظفرة بالهدف الثاني في الدقيقة 49، بمساعدة خالد بطي.

وقلص فيرناندو غابرييل النتيجة للفجيرة في الدقيقة 60، من ركلة حرة ثابتة، لكن جواو بيدرو عاد وسجل الهدف الثاني له والثالث للظفرة في الدقيقة 79.

وشهدت المباراة طرد فهد سبيل من الفجيرة في الدقيقة 60، وعبدالرحمن يوسف من الظفرة في الدقيقة 87.

ورفع الظفرة رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس مع النصر، في حين جمدت الخسارة رصيد الفجيرة عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر.

وفي وقت لاحق يلعب شباب الأهلي دبي المتصدر، مع الشارقة الثاني، وحامل اللقب.

وفي أبرز مباريات الجولة الـ13، فاز الوصل 2/0 على اتحاد كلباء، والعين 3/0 على خورفكان، وبني ياس 1/0 على النصر، وتعادل الجزيرة مع عجمان 1/1.

#تيجالي يسجل مرة أخرى..

هجمة مرتدة جماعية رائعة تتهيأ في النهاية أمام مهاجم #الوحدة ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه#الوحدة_حتا #دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/5Y5fAJ62ls — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 24, 2020