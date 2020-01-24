كل ما تريد معرفته عن مباراة شباب الأهلي دبي والشارقة في الدوري الإماراتي

تتجه الأنظار، اليوم الجمعة، إلى ملعب (راشد)؛ لمتابعة قمة الدوري الإماراتي بين شباب الأهلي دبي وضيفه الشارقة، في الجولة الثالثة عشر للبطولة.

وتقام اليوم أيضا، مواجهة قوية بين الوحدة وضيفه حتا، بينما يلتقي الظفرة نظيره الفجيرة بنفس الجولة بدوري الخليج العربي.

وترصد إرم نيوز في هذا التقرير أبرز ملامح صدام شباب الأهلي دبي والشارقة، في دوري الخليج العربي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، بتوقيت الإمارات، على ملعب (راشد).

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق علي سعيد الكعبي، ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبدالله السعدي، والشارقة الرياضية بصوت المعلق حماد العنزي.

ترتيب الفريقين

يحتل شباب الأهلي دبي صدارة ترتيب دوري الخليج العربي بعدما حصد الفريق 29 نقطة من 12 مباراة، بواقع 9 انتصارات وتعادلين وهزيمة وحيدة.

ويحتل الشارقة المركز الثالث برصيد 24 نقطة، بفارق الأهداف عن العين، بواقع 7 انتصارات و3 تعادلات وخسارتين تلقاهما حامل اللقب.

يبدو هجوم الفريقين متكافئا، فشباب الأهلي دبي سجل 28 هدفا، كما أحرز الشارقة 25 هدفا، ولكن الصلابة الدفاعية تصب في مصلحة فرسان دبي؛ بعدما استقبلت شباكهم 5 أهداف فقط بينما اهتزت شباك الملك 14 مرة.

ويلتقي الفريقان للمرة الثانية هذا الموسم بعدما تقابلا في بطولة كأس السوبر الإماراتي وتعادلا دون أهداف، ولكن الشارقة فاز بركلات الترجيح.

ولم يفز شباب الأهلي دبي على الشارقة في بطولة الدوري خلال آخر 5 مواجهات، منذ التغلب يوم 9 ديسمبر 2016 بهدف نظيف سجله سعيد جاسم.

أروابارينا.. وتعزيز الصدارة

يبحث شباب الأهلي دبي بقيادة مدربه الأرجنتيني رودلفو أروابارينا عن تحقيق الفوز من أجل تعزيز صدارة الدوري، وهو الهدف الأهم، خاصة أن الفرسان يبحثون عن استعادة اللقب الغائب في آخر 3 مواسم.

وتحدث أروابارينا قبل المباراة، مؤكدا في المؤتمر الصحفي أنه لا مجال للتخاذل في هذه المباراة التي تعد بالنسبة له بمثابة لقاءات الكؤوس، خاصة أنها أمام منافس مباشر، مشددا على كون تراجع الشارقة بعض الشيء لن يؤثر على قوة المباراة.

ويفتقد شباب الأهلي دبي بعض العناصر، على رأسها: القناص البرازيلي ليوناردو دي سوزا وسعود عبدالرزاق والصاعد أحمد عبدالله جميل للإصابة ومحمد جابر، مع احتمالية عدم جاهزية المهاجم المخضرم أحمد خليل.

يلعب أروابارينا بطريقة شبه ثابتة 4-2-3-1 ويعتمد على السيطرة في منطقة وسط الملعب وتضييق المساحات، ويعتمد على تشكيلته التي تضم الحارس ماجد ناصر وأمامه رباعي الدفاع محمد مرزوق وسالمين خميس وعبدالعزيز هيكل ويوسف جابر.

ويقود خط الوسط لاعب الارتكاز عبدالله النقبي وبجواره الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، وأمامهما إسماعيل الحمادي كصانع لعب مع الأطراف بوجود وليد حسين والمولدوفي هنريكي لوفانور مع المهاجم الجديد الإسباني بيدرو كوندي.

العنبري.. وانتفاضة الملك

يبحث فريق الشارقة حامل اللقب عن الانتفاضة للانقضاض على الصدارة مجددا وتعويض النتائج المتذبذبة مؤخرا، فالفريق خسر آخر لقاءين بالدوري أمام الظفرة والوحدة، وتعادل قبلهما مع عجمان، ليفقد 8 نقاط في آخر 3 مباريات.

واعترف عبدالعزيز العنبري، المدير الفني لفريق الشارقة، بأن فترة التوقف الأخيرة كانت في غاية الأهمية بالنسبة لفريقه لإعادة ترتيب الأمور، موضحا أن المباراة ستكون بمثابة كتاب مفتوح بين الفريقين.

ويستمر غياب النجم البرازيلي إيجور كورنادو عن صفوف الشارقة، كما يغيب سيف راشد للإصابة، بينما انضم البرازيلي كايو لوكاس قادما من بنفيكا البرتغالي في صفقة لتدعيم الصفوف.

ويعتمد العنبري على طريقة 4-3-3 بوجود الحارس عادل الحوسني وأمامه الرباعي عبدالله غانم وسالم سلطان والحسن صالح وعلي الظنحاني في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط ماجد سرور وبجواره محمد عبدالباسط والأوزبكي أوتابيك شوكوروف، مع ثلاثي الهجوم عمر جمعة أو البرازيلي كايو وثنائي الرأس الأخضر ريان مينديز وريكاردو جوميز.

وقال طارق العشري مدرب الشعب الإماراتي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن هذه المواجهة لن تكون حاسمة في تحديد بطل الدوري، ولكنها في غاية الأهمية في صراع المنافسة الذي يشمل 4 أو 5 أندية.

وأضاف: ”الدوري الإماراتي يعيش موسما شديد التنافسية رغم فترات التوقف المستمرة؛ والتي أدت لضغط المباريات في بعض الأوقات، أتوقع مباراة صعبة بين الفريقين؛ خاصة أن الشارقة لديه الدوافع للعودة للانتصارات ومصالحة الجماهير، وشباب الأهلي دبي أيضا يملك منظومة تكتيكية قوية“.