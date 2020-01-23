ترتيب الدوري الإماراتي بعد نهاية مباريات الخميس (صورة)

حصد العين ثلاث نقاط ثمينة بفوز 3/0 على خورفكان، في حين تعادل الجزيرة 1/1 مع عجمان، وتجرع النصر مرارة الخسارة 0/1 أمام بني ياس، في الجولة الـ13 من الدوري الإماراتي للمحترفين، اليوم الخميس.

وحقق العين الفوز السابع، مقابل 3 تعادلات و3 خسائر، في حين خسر النصر للمرة السابعة مقابل تعادلين و4 خسائر، أما الجزيرة فتعادل للمرة الثالثة، مقابل 7 انتصارات و3 تعادلات.

ويتربع شباب الأهلي دبي على صدارة جدول ترتيب الدوري الإماراتي، وفي رصيده 29 نقطة من 12 مباراة.

وتحتل 3 أندية المركز الثاني في ترتيب الدوري الإماراتي، ولكل منها 24 نقطة، وهي العين والشارقة والجزيرة، لكن الشارقة يمكنه الانفراد بالوصافة حال فوزه على شباب الأهلي دبي في مباراة القمة يوم الجمعة.

ويملك النصر 23 نقطة، ومن بعده يأتي الوصل ويملك 21 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإماراتي بعد نهاية مباريات اليوم الخميس:

1. شباب الأهلي دبي، 29 نقطة من 12 مباراة.

2. العين والجزيرة، والشارقة، ولكل منهم 24 نقطة، (الشارقة لعب 12 مباراة).

3. النصر، 23 نقطة من 13 مباراة.

4. الوصل، 21 نقطة من 13 مباراة.

وفي أبرز مباريات الجولة الـ14، يلعب شباب الأهلي دبي مع حتا، والعين مع اتحاد كلباء، والجزيرة مع الظفرة، والنصر مع الوحدة، والشارقة مع خورفكان.