 هدف مباراة شباب الأهلي دبي والشارقة.. فيدريكو كارتابيا يلدغ حامل اللقب (فيديو) – إرم نيوز‬‎

هدف مباراة شباب الأهلي دبي والشارقة.. فيدريكو كارتابيا يلدغ حامل اللقب (فيديو)

هدف مباراة شباب الأهلي دبي والشارقة.. فيدريكو كارتابيا يلدغ حامل اللقب (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل فيدريكو كارتابيا الهدف الأول لناديه شباب الأهلي دبي، في المباراة التي تجمعه مع الشارقة، في قمة مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإماراتي للمحترفين.

وجاء هدف فيدريكو كارتابيا بطريقة رائعة من ركلة حرة ثابتة في الدقيقة 45.

ويملك شباب الأهلي دبي 29 نقطة من 12 مباراة في صدارة ترتيب الدوري الإماراتي، مقابل 24 نقطة للشارقة، حامل اللقب، من العين والجزيرة، لكن الأخيرين لعبا مباريات أكثر.

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