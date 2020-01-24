هدف مباراة شباب الأهلي دبي والشارقة.. فيدريكو كارتابيا يلدغ حامل اللقب (فيديو)

سجل فيدريكو كارتابيا الهدف الأول لناديه شباب الأهلي دبي، في المباراة التي تجمعه مع الشارقة، في قمة مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإماراتي للمحترفين.
وجاء هدف فيدريكو كارتابيا بطريقة رائعة من ركلة حرة ثابتة في الدقيقة 45.
ويملك شباب الأهلي دبي 29 نقطة من 12 مباراة في صدارة ترتيب الدوري الإماراتي، مقابل 24 نقطة للشارقة، حامل اللقب، من العين والجزيرة، لكن الأخيرين لعبا مباريات أكثر.
هدف رائع على طريقة #ميسي.. #كارتابيا يفتتح التسجيل بهدف جميل من ركلة حرة في شباك #الشارقة #شباب_الأهلي_الشارقة #دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/JGOsbZ1mnr
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 24, 2020