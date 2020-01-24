هدف مباراة شباب الأهلي دبي والشارقة.. فيدريكو كارتابيا يلدغ حامل اللقب (فيديو)

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

شباب الأهلي دبي يملك 29 نقطة من 12 مباراة في صدارة ترتيب الدوري الإماراتي مقابل 24 نقطة للشارقة حامل اللقب من العين والجزيرة لكن الأخيرين لعبا مباريات أكثر.