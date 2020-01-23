عجمان يحرم الجزيرة من الانفراد بالمركز الثاني في ترتيب الدوري الإماراتي.. وفوز درامي لبني ياس على النصر (فيديو)

فرض نادي عجمان التعادل 1/1 على ضيفه الجزيرة، اليوم الخميس، لحساب الجولة الـ13 من الدوري الإماراتي للمحترفين ليحرمه من الانفراد في المركز الثاني في ترتيب المسابقة.

وسجل أبوبكر ستيف تراولي هدفا مبكرا لعجمان في الدقيقة الثامنة، بضربة رأسية، مستغلا كرة عرضية من وليد عبدالله اليماحي.

وأدرك علي أحمد مبخوت التعادل للجزيرة من ضربة جزاء في الدقيقة 78.

ورفع التعادل رصيد الجزيرة إلى 24 نقطة في المركز الثاني مع العين والشارقة، لكن الأخير لعب مباراة أقل، في حين رفع التعادل رصيد عجمان إلى 14 نقطة في المركز التاسع مع بني ياس.

وفي مباراة ثانية، حقق بني ياس فوزا دراميا على النصر بنتيجة 1/0.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 90، بتوقيع لويز أنطونيو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ورفع بني ياس رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع، مع عجمان، مقابل 23 نقطة للنصر في المركز الخامس.

وتستكمل بقية مباريات الجولة الـ13 عندما يلعب الشارقة مع شباب الأهلي دبي، والوحدة مع حتا، والظفرة مع الفجيرة.

ويتصدر شباب الأهلي دبي جدول ترتيب الدوري الإماراتي وفي جعبته 29 نقطة من 12 مباراة، مقابل 24 نقطة للشارقة من 12 مباراة أيضا.