العين يضرب خورفكان بثلاثية ويقفز لوصافة جدول ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

تغلب العين 3/0 على مضيفه خورفكان في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، في الجولة الـ13 من الدوري الإماراتي للمحترفين، كما تغلب الوصل 2/0 على اتحاد كلباء.

وسجل التوغولي لابا كودجو فودوه الهدف الأول للعين في الدقيقة الرابعة من ضربة جزاء، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني له وللعين في الدقيقة 19، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة.

وسجل بندر محمد الأحبابي ثالث أهداف العين في الدقيقة 52، بمساعدة سالم عبدالله.

وسجل العين سابع فوز له في الدوري الإماراتي الموسم الحالي، مقابل 3 تعادلات، و3 خسائر، ليرفع البنفسجي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني على لائحة الترتيب مع الشارقة، لكن الأخير لعب مباراة أقل.

في المقابل تجمد رصيد خورفكان عند 4 نقاط فقط في المركز الرابع عشر والأخير، وتلقى الخسارة الثامنة، مقابل 4 تعادلات، ولم يحقق أي فوز.

ويتصدر شباب الأهلي دبي جدول الترتيب برصيد 29 نقطة من 12 مباراة، ويلعب الجمعة مع الشارقة.

وفي مباراة ثانية تغلب الوصل 2/0 على اتحاد كلباء.

وسجل ويلتون سواريز الهدف الأول للوصل في الدقيقة 22، بمساعدة فابيو دي ليما، وعزز علي صالح تقدم الوصل بالهدف الثاني من ضربة رأسية في الدقيقة 43، بمساعدة فيرناندو جايبور، الذي لعب ركلة ركنية متقنة.

ورفع الفوز رصيد الوصل إلى 21 نقطة في المركز السادس (مؤقتًا)، مقابل 13 نقطة لاتحاد كلباء في المركز العاشر (مؤقتًا).