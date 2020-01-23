رسميا.. الشارقة يضم البرازيلي كايو (صور)

أعلن الشارقة حامل لقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، تعاقده مع البرازيلي كايو لاعب العين السابق، على سبيل الإعارة، اليوم الخميس.

وكتب الشارقة في حسابه على موقع ”تويتر“، ”الملك يتعاقد مع البرازيلي كايو لوكاس فرنانديز قادما من بنفيكا البرتغالي بنظام الإعارة لمدة 18 شهرا“.

وخطف كايو البالغ من العمر 25 عاما الأضواء في الإمارات، خلال اللعب مع العين في الفترة 2016-2019 قبل أن ينتقل العام الماضي إلى بنفيكا دون أن ينجح هناك في مواصلة التألق.

واكتفى الشارقة بحصد نقطة واحدة من آخر 3 مباريات؛ ليتراجع إلى المركز الثاني في الدوري برصيد 24 نقطة من 12 مباراة وبفارق 5 نقاط عن شباب الأهلي دبي، قبل مباراة قمة بينهما، غدا الجمعة.

الملك يتعاقد مع البرازيلي كايو لوكاس فريناديز قادماً من نادي بنفيكا البرتغالي بنظام الإعارة لمدة 18 شهراً #معاً_سنعود pic.twitter.com/UK6gG6RKEB — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) January 23, 2020

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن كايو سجل 30 هدفا وصنع 39 في 93 مباراة مع العين، لكنه سجل هدفا وحيدا وصنع آخر في 11 مباراة مع بنفيكا، الموسم الحالي.

ويشارك الشارقة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وتأهل لربع نهائي كأس رئيس الدولة، وودع أمام العين في ربع نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي.