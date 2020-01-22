شباب الأهلي دبي يواجه الشارقة في مباراة قمة بالدوري الإماراتي

سيخوض شباب الأهلي دبي، متصدر دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، مباراة قمة أمام الشارقة ملاحقه المباشر وحامل اللقب في ختام مباريات الدور الأول للمسابقة، بعد غد الجمعة.

وخسر شباب الأهلي ثاني ألقاب هذا الموسم بهزيمته 2-1 أمام النصر في نهائي كأس المحترفين الإماراتية يوم الجمعة الماضي وسيسعى للحفاظ على صدارته عندما يستضيف أقرب منافسيه.

وهذا ثاني لقب يخسره شباب الأهلي بعد هزيمته 4-3 بركلات الترجيح أمام الشارقة في كأس السوبر المحلية في سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويتصدر شباب الأهلي البطولة برصيد 29 نقطة من 12 مباراة متقدما بفارق خمس نقاط عن الشارقة، الذي خسر في آخر جولتين، وست نقاط عن الجزيرة والنصر.

وفاز الشارقة في مباراتي الذهاب والعودة في الدوري على شباب الأهلي الموسم الماضي ليواصل مسيرته المظفرة ويتوج باللقب.

وتنطلق مباريات الجولة الـ13 والأخيرة في الدور الأول، غدا الخميس، بأربع مباريات إذ يستضيف الوصل فريق اتحاد كلباء.

وقال الروماني لورنتيو ريجيكامب، مدرب الوصل: ”المنافس قوي ومواجهتنا أمامه الأخيرة في الدور الأول لذلك نعتبرها مباراة نهائية نسعى من خلالها إلى تقديم أفضل ما لدينا لتحقيق ثلاث النقاط.

”استفدنا من فترة التوقف بالعمل على تدارك السلبيات التي ظهرت خلال الفترة الماضية والحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين.

”قررنا عدم ضم لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية والتركيز على تصعيد لاعبين شبان من الفريق الرديف. لم نرغب في المخاطرة بضم لاعب قد لا يفيد الفريق في هذه المرحلة“.

وسيخوض العين، الذي حصل لاعبه البرازيلي كايو كانيدو على الجنسية الإماراتية، اختبارا سهلا أمام خورفكان، متذيل الترتيب.

وقال البرتغالي بيدرو مانويل مدرب العين، لموقع النادي على الإنترنت، يوم الثلاثاء: ”كل تركيزنا أمام خورفكان يقتصر على تجهيز الفريق لإظهار أفضل ما لديه والسيطرة على مجريات اللعب واعتماد أسلوب الضغط الهجومي العالي لتحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث.

”المنافس تعاقد مع بعض اللاعبين المميزين ولا ندري بأي تشكيلة سيواجه العين“.

وسيستضيف النصر المنتشي بتتويجه بلقب كأس المحترفين بني ياس في محاولة لمواصلة انتصاراته بقيادة مهاجمه الإسباني المخضرم ألفارو نيغريدو، بينما يستضيف عجمان فريق الجزيرة في اخر مباريات الغد.

وفي باقي مباريات الجمعة يلعب الوحدة مع حتا والظفرة مع الفجيرة.