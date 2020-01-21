الإكوادوري خوان كازاريس يقترب من العين الإماراتي

كشفت تقارير صحفية أن خوان كازاريس، لاعب أتلتيكو مينيرو، يقترب من الانضمام لصفوف نادي العين الإماراتي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

واستبعد نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي اللاعب الإكوادوري خوان كازاريس من قائمة الفريق الذي سيخوض، يوم الثلاثاء، مباراته الافتتاحية في مسابقة الدوري البرازيلي أمام أوبيرلانديا، وذلك تمهيداً لسفر اللاعب إلى الإمارات للانضمام إلى نادي العين.

وذكرت صحيفة UOL البرازيلية أن كازاريس اقترب من الانضمام إلى العين خلال فترة الانتقالات الحالية، حيث وافق نادي أتلتيكو مينيرو على العرض الذي تقدم به ”الزعيم“ والبالغ 2.8 مليون دولار.

يذكر أن العين يضم في صفوفه حالياً لاعبين أجنبيين فقط، هما الياباني توساكا شيوتاني، والتوغولي لابا كودجو، بعدما انتقل الجزائري عبدالرحمن مزيان إلى الترجي التونسي، بينما حصل البرازيلي كايو كانيدو على الجنسية الإماراتية.

ويرتدي كازاريس 27 عاما قميص فريق أتلتيكو مينيرو منذ عام 2016 ولعب في 106 مباريات سجل خلالها 28 هدفا، ويجيد اللعب في أكثر من مركز مثل صانع الألعاب ولاعب وسط الارتكاز وكذلك الجناحين الأيمن والأيسر.