العين الإماراتي يعلن رسميا بيع بطاقة الجزائري عبد الرحمن مزيان للترجي التونسي

أعلن نادي العين الإماراتي بيع بطاقة اللاعب الجزائري عبد الرحمن مزيان لنظيره الترجي الرياضي التونسي.

وأعرب النادي الإماراتي عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، يوم السبت، بالنجاح والتوفيق للاعب مع ناديه الجديد.

عبد الرحمن مزيان انضم لصفوف العين مطلع الموسم الجاري، قادماً من الدوري الجزائري.

وكان مسؤولو نادي الترجي التونسي دخلوا في مفاوضات رسمية مع إدارة نادي العين الإماراتي من أجل ضم مزيان، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

يذكر أن مزيان يشغل خطتي مهاجم رأس حربة وجناح، ويبلغ من العمر 26 عاما، سبق وأن ارتدى قميص اتحاد العاصمة الجزائري منذ سنة 2014، ويملك في سجله 3 مشاركات دولية مع منتخب الخضر سنة 2017.