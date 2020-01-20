بعد تيغالي.. قيد كايو كانيدو نجم العين كلاعب إماراتي في سجلات اتحاد الكرة

أعلن موقع اتحاد كرة القدم الإماراتي على موقعه الرسمي، يوم الاثنين، حصول لاعب العين، البرازيلي كايو كانيدو، على الجنسية الإماراتية ليكون ضمن اللاعبين المواطنين المتواجدين في الفريق.

وجاء هذا الأمر بعد خوض كايو نحو خمسة مواسم في الدوري مع الوصل قبل انضمامه للعين.

وبدأت مسيرة كانيدو البالغ عمره 30 عاما في الدوري الإماراتي موسم 2004-2015 وسجل العديد من الأهداف مع الوصل.

ولا شك أن حصول تيغالي وكانيدو على الجنسية سيفتح الطريق أمام العديد من اللاعبين الأجانب المميزين في الدوري الإماراتي للدفاع عن ألوان ”الأبيض“.

وكان الأرجنتيني سبستيان تاغليبو (تيغالي)، مهاجم الوحدة الإماراتي، قد حصل على الجنسية المحلية ما يعني إمكانية مشاركته مع ”الأبيض“ فضلا عن أحقية الوحدة في التعاقد مع لاعب أجنبي بديل.

وذكر الموقع أن تيغالي خاض 196 مباراة مع الوحدة وسجل 179 هدفا منذ انضمامه للفريق موسم 2008-2009 بينما حصل على 36 بطاقة صفراء وطرد ثلاث مرات فقط خلال هذه الفترة.

وربطت وسائل الإعلام البرازيلية نادي العين بالتعاقد مع الإكوادوري خوان كازاريس قادما من أتلتيكو مينيرو البرازيلي، وسط منافسة قوية من الشارقة، وأحد الأندية السعودية، بينما قد يتم الاستغناء عن لاعب أجنبي آخر في حال الدخول في مفاوضات مع لاعب جديد يصنع الفارق، خاصة بعد المردود الضعيف من لاعب الوصل السابق، البرازيلي كايو كانيدو.

وحظي البرازيلي كايو كانيدو، بالقيمة الأعلى في سوق الانتقالات الصيفية، بانتقاله مقابل 6 ملايين دولار، حصل عليها ناديه السابق الوصل، إلى صفوف العين، بعدما لعب في صفوف الوصل لمدة خمسة مواسم متتالية، قادما من إنترناسيونال بورتو أليغري البرازيلي.