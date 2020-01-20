تيغالي نجم نادي الوحدة يحصل على الجنسية الإماراتية

أعلن موقع اتحاد كرة القدم الإماراتي على موقعه الرسمي، يوم الاثنين، حصول لاعب الوحدة الأرجنتيني تيغالي، على الجنسية الإماراتية ليكون ضمن اللاعبين المواطنين المتواجدين في الفريق.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن اللاعب يحق له الانضمام إلى المنتخب الإماراتي بعد أن أمضى أكثر من 5 مواسم مع فريق الوحدة، كما يحق لفريق الوحدة الآن التعاقد مع لاعب أجنبي بديل ليكون إضافة للفريق في الدور الثاني.

وذكر الموقع أن تيغالي خاض 196 مباراة مع الوحدة وسجل 179 هدفا منذ انضمامه للفريق موسم 2008-2009 بينما حصل على 36 بطاقة صفراء وطرد ثلاث مرات فقط خلال هذه الفترة.

وانضم تيغالي للوحدة موسم 2013-2014 قادمًا من الشباب السعودي، وقد أحرز بقميصه 198 هدفًا منها 146 هدفًا في الدوري الإماراتي، وبقية الأهداف سجلها في بطولات كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة وكأس السوبر الإماراتي ودوري أبطال آسيا.

وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، يستطيع تيغالي تمثيل المنتخب الإماراتي إن قرر الجهاز الفني اختياره، ذلك كونه لم يلعب لأي منتخب آخر.

وقد سبق أن رحب صاحب الـ34 عامًا بتمثيل منتخب الإمارات إن نال الجنسية يومًا ما، واعدًا ببذل قصارى جهده وتقديم أفضل ما لديه لخدمة الأبيض وقيادته للنجاح إقليميًا وقاريًا.

ويمتلك تيغالي في رصيده 291 هدفًا حتى الآن، وقد أحرز 9 أهداف هذا الموسم تضعه في وصافة قائمة هدافي دوري الخليج العربي الإماراتي خلف مهاجم العين لابا كودجو، إلا أن تلك الأهداف لم تساعد الوحدة كثيرًا الذي يعيش موسمًا صعبًا.

ورغم تلك الأهداف الـ146 لتيغالي في الدوري الإماراتي إلا أن لقب الدوري بقي عصيًا عليه وعلى الوحدة الذي لم يفز به منذ 10 سنوات.