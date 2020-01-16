ستاندارد لييغ يرفض عرضا من الوحدة الإماراتي لضم الكونغولي موبوكو

كشفت صحيفة بلجيكية عن رفض ستاندارد لييغ البلجيكي عرضا من الوحدة الإماراتي لضم لاعب الوسط بول-خوسيه موبوكو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية؛ بسبب ضعف المقابل المادي.

ورغم أن ستاندارد لييغ سمح بمغادرة لاعب الوسط القادم من الكونغو الديمقراطية خلال الصيف المقبل، إلا أنه رفض عرضا من الوحدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقًا لصحيفة ”La Dernière Heure“ البلجيكية الناطقة بالفرنسية، فإن الوحدة قدم عرضًا بقيمة 1.2 مليون يورو لمبوكو لكن ستاندارد لييغ رفض العرض بداعي أن اللاعب مهم للفريق.

لكن الصحيفة ذاتها أشارت إلى أن ستاندارد لييغ لا يستبعد الاستغناء عن اللاعب مقابل 3.5 مليون يورو، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي العام المقبل مع إمكانية التجديد لعام إضافي.

وتعاقد الوحدة في وقت سابق من الشهر الحالي مع خميس إسماعيل لاعب الوصل السابق لمدة موسمين ونصف الموسم.

وقال الوصل في بيان عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”الوصل ينهي تعاقده مع اللاعب خميس إسماعيل بالتراضي ويوجه له الشكر على الفترة التي قضاها في صفوف الفريق“.

وفي المقابل، نشر حساب الوحدة على ”تويتر“ صورة لإسماعيل البالغ من العمر 30 عاما وهو يوقع عقده الجديد مع النادي.

ويحتل الوصل المركز السابع في الدوري برصيد 18 نقطة بعد 12 جولة متقدما بفارق نقطة واحدة ومركز واحد عن الوحدة.

ويحتل الوحدة المركز الثامن في ترتيب الدوري الإماراتي للمحترفين، برصيد 17 نقطة من 12 مباراة، علما أن الفريق ودع من ربع نهائي كأس الخليج العربي، ومن دور الـ16 في كأس رئيس الدولة الإماراتي، كما تأهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.