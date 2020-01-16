رسميا.. شباب الأهلي دبي يتعاقد مع المهاجم الإسباني بيدرو كوندي

أعلن نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي، رسميا، تعاقده مع المهاجم الإسباني بيدرو كوندي، في سوق الانتقالات الشتوي الحالي، في حين ذكرت تقارير صحفية إماراتية أن شباب الأهلي دبي استغنى عن لاعبه السويسري ديفيد مارياني.

وكتب شباب الأهلي عبر حسابه في موقع ”تويتر“ ”شباب الأهلي يتعاقد مع المهاجم الإسباني بيدرو كوندي“.

ولم يكشف شباب الأهلي دبي عن مدة العقد، علما أن الصفقة مجانية، بعد نهاية عقد كوندي البالغ من العمر 31 عاما مع بني ياس.

شباب الأهلي يتعاقد مع المهاجم الأسباني بيدرو كوندي pic.twitter.com/tsRzNAc8G6 — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) January 16, 2020

وشارك بيدرو كوندي مع بني ياس 28 مباراة في الدوري الإماراتي، سجل فيها 22 هدفا وصنع 4.

ويحتل شباب الأهلي دبي صدارة جدول ترتيب الدوري الإماراتي وفي جعبته 29 نقطة من 12 مباراة، ويتقدم بـ5 نقاط عن الشارقة حامل اللقب.

ويشارك شباب الأهلي دبي في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020، كما تأهل لدور الـ8 في كأس رئيس الدولة الإماراتي، ولنهائي كأس الخليج العربي الإماراتي.