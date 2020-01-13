رسميا.. الحسين صالح يعود لنادي النصر الإماراتي

أعلن نادي النصر الإماراتي، رسميا، عودة لاعبه الحسين صالح من الوحدة الإثنين.

وكتب النصر عبر حسابه في موقع ”تويتر“ ”رسميا.. الحسين صالح يعود مجددا إلى صفوف العميد“.

وتعاقد نادي الوحدة مع الحسين صالح مطلع الموسم الحالي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، قبل أن يتفق الطرفان على إنهاء الإعارة بالتراضي.

ويشير موقع ”transfermarkt“ المتخصص في أرقام وإحصائيات كرة القدم، إلى أن الحسين صالح شارك في 8 مباريات فقط الموسم الحالي مع الوحدة في الدوري الإماراتي.

ويحتل النصر المركز الرابع على لائحة ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 23 نقطة من 12 مباراة، بفارق 6 نقاط عن المتصدر شباب الأهلي دبي.

وتأهل النصر إلى المباراة النهائية لكأس الخليج العربي الإماراتي بعدما تجاوز عقبة العين بركلات الترجيح بعد التعادل 1/1، حيث يلاقي شباب الأهلي دبي.