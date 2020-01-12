رسميًا.. فارس جمعة ينضم لنادي الوحدة الإماراتي (فيديو وصور)

أعلن نادي الوحدة الإماراتي، اليوم الأحد، رسميًا، التعاقد مع فارس جمعة من الجزيرة.

وقال الوحدة في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“:“بيان رسمي.. تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع اللاعب فارس جمعة لمدة موسم ونصف الموسم، وتتمنى إدارة النادي التوفيق والنجاح للاعب“.

ونشر الوحدة مقطع فيديو لفارس جمعة، وكتب:“فارس جمعة أهلًا بك في معقل أصحاب السعادة“.

وفارس جمعة البالغ من العمر 31 عامًا يلعب للجزيرة منذ أن انضم إليه من العين صيف 2015، لكنه لم يشارك في أي مباراة الموسم الحالي بحسب موقع ”transfermarkt“.

وقبل أيام أعلن الوحدة إتمام صفقة التعاقد مع اللاعب خميس إسماعيل في صفقة انتقال حر، بعدما أنهى اللاعب ارتباطه بالوصل.

ويحتل الوحدة المركز الثامن في ترتيب الدوري الإماراتي وفي جعبته 17 نقطة من 12 مباراة.

وودع الوحدة كأس الخليج العربي الإماراتي من ربع النهائي بالخسارة 0/4 أمام الجزيرة، وأمام الفريق ذاته من دور الـ16 بكأس رئيس الدولة بالخسارة 2/3، علمًا بأن الوحدة سيشارك في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020.

بيان رسمي | فارس جمعة تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع اللاعب فارس جمعة لمدة موسم ونصف. وتتمنى ادارة النادي التوفيق والنجاح للاعب . #WHDFC pic.twitter.com/KyIm4kDAVf — AlWahda FC الوحدة (@AlWahdaFCC) January 12, 2020