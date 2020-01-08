رسميا.. خميس إسماعيل ينضم لنادي الوحدة الإماراتي

أتم نادي الوحدة الإماراتي صفقة ضم اللاعب خميس إسماعيل في صفقة انتقال حر، وذلك بعد أن أنهى اللاعب ارتباطه بالوصل في أولى صفقات العنابي من اللاعبين المواطنين خلال الميركاتو الشتوي.

وأجرى اللاعب الفحص الطبي أمس، عقب حصوله على المخالصة من نادي الوصل ليرتدي قميص الوحدة بعد التعاقد معه لمدة موسمين، فيما يسعى العنابي للتعاقد خلال الأيام القليلة المقبلة مع مدافع مواطن لتعزيز صفوفه، بالإضافة إلى لاعب أجنبي رابع حيث يدرس النادي خيارات عدة من اللاعبين الأجانب قبل الاستقرار على الخيار الأنسب للانضمام للفريق.

رسمياً | خميس إسماعيل وحداوي لمدة موسمين ونصف . أهلاً بك في معقل أصحاب السعادة @khamis025 #WHDFC pic.twitter.com/9ypOU287Ne — AlWahda FC الوحدة (@AlWahdaFCC) January 8, 2020

ونشر اللاعب صورة عبر حسابه على ”إنستغرام“ بقميص الوحدة، فيما قال في تصريحات لصحيفة ”الاتحاد“: ”الحمدلله تحد جديد، انتقلت من نادٍ كبير لنادٍ كبير أيضا، وأحاول إثبات وجودي والشعار وكل من وثق في“.

وتمثل الصفقة بعد اكتمالها المحطة الخامسة في مشوار خميس إسماعيل، الذي نشأ في نادي الإمارات قبل أن يغادره إلى الجزيرة (5 مواسم)، وشباب الأهلي (3 مواسم)، والوصل (موسم ونصف الموسم).

ويعد اللاعب إضافة كبيرة للفريق في مركز المحور الذي عانى فيه كثيرا منذ بداية الموسم الحالي، ليكون تعزيزه أولوية في الفريق، وهو ما قام به النادي من خلال التعاقد مع ميونج، الذي لحق به خميس إسماعيل.