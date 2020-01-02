ترتيب الدوري الإماراتي بعد فوز شباب الأهلي دبي على العين ونهاية الجولة الـ12 (صورة)

ابتعد نادي شباب الأهلي دبي في صدارة ترتيب الدوري الإماراتي، بعد فوزه 2/1 على منافسه العين في قمة مباريات الجولة الـ12 من المسابقة، اليوم الخميس.

وبعد شوط أول سلبي، تقدم الياباني تسوكاسا شيوتاني للعين في الدقيقة 50، لكن أحمد خليل تعادل في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل حارب عبدالله هدف التقدم لشباب الأهلي دبي في الدقيقة 80.

وحقق شباب الأهلي دبي تاسع فوز له الموسم الحالي في الدوري الإماراتي مقابل خسارة وحيدة وتعادلين في 12 مباراة، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في الصدارة، متقدما بـ5 نقاط عن الشارقة الثاني.

ويملك الشارقة 24 نقطة، مقابل 23 نقطة للجزيرة في المركز الثالث، في حين يأتي النصر في المركز الرابع وفي جعبته 23 نقطة كذلك.

ويملك العين 21 نقطة في المركز الخامس، متقدما بنقطة عن الظفرة صاحب المركز السادس.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإماراتي بعد فوز شباب الأهلي دبي على العين ونهاية الجولة الـ12

1. شباب الأهلي دبي، 29 نقطة.

2. الشارقة، 24 نقطة.

3. الجزيرة، 23 نقطة.

4. النصر، 23 نقطة

5. العين، 21 نقطة.