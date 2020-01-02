شباب الأهلي دبي يقلب الطاولة على العين ويبتعد في صدارة ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

انتزع شباب الأهلي دبي فوزا دراميا ومثيرا على منافسه العين، بنتيجة 2/1، في قمة مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإماراتي للمحترفين، اليوم الخميس.

وانتهى الشوط الأول بتعادل سلبي مخيب، قبل أن يسجل الفريقان 3 أهداف في الشوط الثاني.

وكانت البداية للعين عندما سجل لاعبه الياباني تسوكاسا شيوتاني، بعدما خطف الكرة من عيد خميس وتوغل داخل المنطقة، قبل أن يسجل بطريقة رائعة من فوق الحارس حسن حمزة في الدقيقة 50.

وتسبب تسوكاسا شيوتاني بحصول شباب الأهلي دبي على ركلة جزاء، بعدما عرقل أحمد خليل داخل المنطقة، ليسجل الأخير الركلة بنجاح في الدقيقة 60 على طريقة بانينكا الشهيرة.

وفي الدقيقة 80 سجل البديل حارب عبدالله هدف الفوز لشباب الأهلي دبي، بتسديدة من داخل المنطقة، مستغلا كرة من أحمد خليل.

وفشل العين في تحقيق الفوز على شباب الأهلي دبي في آخر 3 مباريات بينهما في جميع المسابقات، حيث تعادلا مرة وخسر العين مرتين، ويعود آخر فوز للعين على شباب الأهلي دبي إلى سبتمبر 2018.

وحقق شباب الأهلي دبي فوزه التاسع مقابل تعادلين وخسارة، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة ويبتعد في صدارة جدول الترتيب، في حين تجمد رصيد العين عند 21 نقطة في المركز الخامس.

وفي مباراة ثانية تقدم حسين عبدالرحمن لعجمان، قبل أن يتعادل فهد سبيل للفجيرة في الدقيقة 90+6.

ورفع التعادل رصيد عجمان إلى 13 نقطة في المركز العاشر مقابل 10 نقاط للفجيرة في المركز الثاني عشر.