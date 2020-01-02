أهداف مباراة العين وشباب الأهلي دبي.. 1/1 (فيديو)

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العين يحتل المركز الخامس برصيد 21 نقطة بعدما حقق الفريق 6 انتصارات وتعادل 3 مرات وخسر مرتين، وسجل العين 26 هدفا واستقبل 13 هدفا ويقود الفريق المدرب العراقي المؤقت غازي فهد.