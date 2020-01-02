 أهداف مباراة العين وشباب الأهلي دبي.. 1/1 (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أهداف مباراة العين وشباب الأهلي دبي.. 1/1 (فيديو)

أهداف مباراة العين وشباب الأهلي دبي.. 1/1 (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل تسوكاسا شيوتاني الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه العين مع شباب الأهلي دبي، في قمة مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإماراتي للمحترفين.

ووقع تسوكاسا شيوتاني هدفه في الدقيقة 50، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد شوط أول سلبي.

وتعادل أحمد خليل للعين من ضربة جزاء في الدقيقة 60.

ويحتل العين المركز الخامس برصيد 21 نقطة بعدما حقق الفريق 6 انتصارات وتعادل 3 مرات وخسر مرتين، وسجل العين 26 هدفا واستقبل 13 هدفا ويقود الفريق المدرب العراقي المؤقت غازي فهد.

ويتصدر شباب الأهلي دبي الترتيب برصيد 26 نقطة وحقق الفريق 8 انتصارات وتعادل مرتين وتلقى هزيمة واحدة، وسجل الفريق 26 هدفا واستقبل 4 أهداف بقيادة المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا.

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