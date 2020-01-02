أهداف مباراة العين وشباب الأهلي دبي.. 1/1 (فيديو)

سجل تسوكاسا شيوتاني الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه العين مع شباب الأهلي دبي، في قمة مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإماراتي للمحترفين.
ووقع تسوكاسا شيوتاني هدفه في الدقيقة 50، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد شوط أول سلبي.
وتعادل أحمد خليل للعين من ضربة جزاء في الدقيقة 60.
#شيوتاني يسجل ويتقدم لـ #العين..
الياباني يخطف الكرة من #عيد_خميس ويضعها في مرمى #شباب_الأهلي#العين_شباب_الأهلي #دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/MoreXcAvp8
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 2, 2020
بطريقة #بانينكا الشهيرة..#أحمل_خليل يسدد ركلة الجزاء بهدوء مسجلاً هدف التعادل لـ #شباب_الأهلي #العين_شباب_الأهلي #دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/JX80AL9KNO
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 2, 2020
ويحتل العين المركز الخامس برصيد 21 نقطة بعدما حقق الفريق 6 انتصارات وتعادل 3 مرات وخسر مرتين، وسجل العين 26 هدفا واستقبل 13 هدفا ويقود الفريق المدرب العراقي المؤقت غازي فهد.
ويتصدر شباب الأهلي دبي الترتيب برصيد 26 نقطة وحقق الفريق 8 انتصارات وتعادل مرتين وتلقى هزيمة واحدة، وسجل الفريق 26 هدفا واستقبل 4 أهداف بقيادة المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا.