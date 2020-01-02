بثلاثية فابيو دي ليما.. الوصل يقسو على بني ياس في الدوري الإماراتي (فيديو)

حقق الوصل فوزا عريضا بنتيجة 5/1 على منافسه بني ياس، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، لحساب الجولة الـ12 من الدوري الإماراتي للمحترفين.

وأنهى الوصل الشوط الأول متفوقا 3/0، سجلها فابيو دي ليما (هدفين) في الدقيقتين 13 و32، وفيرناندو جايبور في الدقيقة 24.

والهدف الأول الذي سجله فابيو دي ليما هو الهدف رقم 100 له في الدوري الإماراتي، وفي نوفمبر 2017، أصبح البرازيلي فابيو دي ليما أفضل هداف أجنبي في تاريخ نادي الوصل الإماراتي، بعد أن سجل الهدف 70 له مع الفريق.

وعزز فابيو دي ليما تقدم الوصل بالهدف الثالث له والرابع للوصل في الدقيقة 68، في حين سجل لويز أنطونيو هدف بني ياس الوحيد في الدقيقة 84.

ووقع ويلتون سواريز الهدف الخامس للوصل في الدقيقة 90+3 من ضربة جزاء.

ورفع الفوز رصيد الوصل إلى 18 نقطة ليقفز إلى المركز السابع (مؤقتا) على لائحة ترتيب الدوري الإماراتي، في حين تجمد رصيد بني ياس عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر (مؤقتا).

وفي مباراة ثانية قلب الظفرة تأخره 0/1 إلى فوز 2/1.

ووضع كريستيان لوبيز ناديه حتا في المقدمة في الدقيقة العاشرة، وانتهى النصف الأول من المباراة على هذه النتيجة، لكن جواو بيدرو سجل هدفين في الدقيقتين 69 و84، وكان الثاني من ركلة جزاء.

ورفع الظفرة رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس، مقابل 8 نقاط لحتا في المركز الثالث عشر (قبل الأخير).

وفي وقت لاحق، يلعب العين مع شباب الأهلي دبي، والفجيرة مع عجمان ضمن الجولة ذاتها.