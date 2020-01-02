 فابيو دي ليما لاعب الوصل يسجل هدفه رقم 100 في الدوري الإماراتي – إرم نيوز‬‎

فابيو دي ليما لاعب الوصل يسجل هدفه رقم 100 في الدوري الإماراتي

فابيو دي ليما لاعب الوصل يسجل هدفه رقم 100 في الدوري الإماراتي

المصدر: فريق التحرير

وصل المهاجم فابيو دي ليما لاعب نادي الوصل إلى الهدف رقم 100 له في الدوري الإماراتي للمحترفين، بعدما سجل هدفًا في الدقيقة 13 أمام بني ياس في الجولة الـ12 من المسابقة.

وحصل الوصل على ركلة جزاء، سددها فابيو دي ليما، لكن فهد محمد الظنحاني حارس بني ياس صدها، قبل أن يكملها ليما في المرمى ويعلن تسجيل هدفه الـ 100 في المسابقة.

وانضم فابيو دي ليما البالغ من العمر 26 عامًا إلى الوصل في يوليو 2014 قادمًا من أتلتيكو غويانيينسي البرازيلي.

وكان أفضل مواسم فابيو دي ليما مع الوصل في الدوري الإماراتي للمحترفين موسم 2016/2017، وسجل فيه 25 هدفًا احتل فيها المركز الثاني على قائمة الهدافين حلف علي مبخوت.

ويحتل الوصل المركز الثامن في ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 15 نقطة من 4 انتصارات، و3 تعادلات، و4 خسائر.

وفي نوفمبر 2017، أصبح البرازيلي فابيو دي ليما أفضل هداف أجنبي في تاريخ نادي الوصل الإماراتي، بعد أن سجل الهدف 70 له مع الفريق.

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