فابيو دي ليما لاعب الوصل يسجل هدفه رقم 100 في الدوري الإماراتي

وصل المهاجم فابيو دي ليما لاعب نادي الوصل إلى الهدف رقم 100 له في الدوري الإماراتي للمحترفين، بعدما سجل هدفًا في الدقيقة 13 أمام بني ياس في الجولة الـ12 من المسابقة.

وحصل الوصل على ركلة جزاء، سددها فابيو دي ليما، لكن فهد محمد الظنحاني حارس بني ياس صدها، قبل أن يكملها ليما في المرمى ويعلن تسجيل هدفه الـ 100 في المسابقة.

#فابيو_ليما يسجل هدفه رقم 100 في دورينا..

بعد إهداره ركلة الجزاء.. نجم #الوصل يتابع الكرة ويضعها في المرمى ليدخل نادي المئة #الوصل_بني_ياس #دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/oeb84AQgw2 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 2, 2020

وانضم فابيو دي ليما البالغ من العمر 26 عامًا إلى الوصل في يوليو 2014 قادمًا من أتلتيكو غويانيينسي البرازيلي.

وكان أفضل مواسم فابيو دي ليما مع الوصل في الدوري الإماراتي للمحترفين موسم 2016/2017، وسجل فيه 25 هدفًا احتل فيها المركز الثاني على قائمة الهدافين حلف علي مبخوت.

ويحتل الوصل المركز الثامن في ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 15 نقطة من 4 انتصارات، و3 تعادلات، و4 خسائر.

وفي نوفمبر 2017، أصبح البرازيلي فابيو دي ليما أفضل هداف أجنبي في تاريخ نادي الوصل الإماراتي، بعد أن سجل الهدف 70 له مع الفريق.