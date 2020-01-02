الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.. كل ما تريد معرفته عن مباراة العين وشباب الأهلي دبي

تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس إلى الدوري الإماراتي لمتابعة لقاء القمة المرتقب بين العين وشباب الأهلي دبي في كلاسيكو مثير بالجولة الثانية عشرة لدوري الخليج العربي.

يبدو اللقاء مبشرا بالإثارة والندية بين الفريقين في ظل صراع الصدارة مع اشتعال السباق على القمة وتراجع نتائج الشارقة.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي ملامح مواجهة العين وشباب الأهلي دبي في الدوري الإماراتي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”هزاع بن زايد“ في الساعة التاسعة إلا ربعا مساء اليوم الخميس بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق عامر عبد الله ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبدالله السعدي والشارقة الرياضية بصوت المعلق عبد الحميد الجسمي.

ترتيب الفريقين

يحتل العين المركز الخامس برصيد 21 نقطة بعدما حقق الفريق 6 انتصارات وتعادل 3 مرات وخسر مرتين، وسجل العين 26 هدفا واستقبل 13 هدفا ويقود الفريق المدرب العراقي المؤقت غازي فهد.

ويتصدر شباب الأهلي دبي الترتيب برصيد 26 نقطة وحقق الفريق 8 انتصارات وتعادل مرتين وتلقى هزيمة واحدة، وسجل الفريق 26 هدفا واستقبل 4 أهداف بقيادة المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا.

ويعد التوجولي لابا كودجو مهاجم العين هداف الفريق بالدوري برصيد 10 أهداف والبرازيلي ليوناردو هو هداف شباب الأهلي دبي برصيد 6 أهداف.

وتعادل الفريقان في آخر مواجهة بينهما بهدفين لكل منهما في كأس الخليج العربي يوم الـ23 من أغسطس الماضي.

أسلحة العين

يدخل العين مواجهة شباب الأهلي دبي متسلحا بعدة عوامل على رأسها الجماهير المتحمسة وهو ما اعتمد عليه المدرب العراقي غازي فهد المدير الفني المؤقت الذي وجه رسالة للجماهير من أجل دعم الفريق بصورة كبيرة في مباراة الليلة.

وقال فهد إن فريقه يتسلح أيضا بالروح المعنوية العالية بعد الفوز على الوحدة وتصحيح المسار بعض الشيء خاصة أن الفريق مازال ينقصه بعض الاحتياجات خاصة في دور صانع اللعب.

يفتقد العين جهود الثنائي أحمد برمان والجزائري عبد الرحمن مزيان ، ويعتمد العين على تشكيلته التي تضم الحارس خالد عيسى وأمامه رباعي الدفاع إسماعيل أحمد والياباني شيوتاني تسوكاسا ومحمد فايز وسعيد جمعة.

ويعول العين على جهود ثلاثي الوسط لغلق المساحات أمام هجوم شباب الأهلي دبي ونقل الهجمات بسرعة للخط الأمامي بوجود لاعب الارتكاز يحيى نادر ويمينه محمد جمال ويساره محمد عبد الرحمن.

وتعتمد المعادلة الهجومية للعين على الجناح البرازيلي الخطير كايو وأيضا بندر الأحبابي مع التوجولي لابا كودجو الهداف القدير الذي أحرز 10 أهداف في الدوري.

أوراق شباب الأهلي دبي

يبحث شباب الأهلي دبي عن تحقيق الفوز لتعزيز صدارته واستغلال تعثر فريق الشارقة حامل اللقب من أجل الابتعاد بقمة ترتيب الدوري الإماراتي وهو الأمر الذي يسعى من أجله في موقعة العين.

وقال المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق شباب الأهلي دبي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إنه سيحاول تقديم أداء قوي ومتميز في لقاء العين وتحقيق الفوز، موضحا أن فريقه يملك الطموح الكبير لحصد اللقب.

وتبدو صفوف شباب الأهلي دبي مكتملة، ويعتمد الفريق على تشكيلته التي تضم الحارس ماجد ناصر وأمامه رباعي الدفاع محمد جابرومحمد مرزوق ووليد عباس وعبد العزيز هيكل.

ويراهن أروابارينا على معادلة خط الوسط بوجود ثنائي الارتكاز عبد الله النقبي وعيد خميس وأمامهما السويسري دافيد مارياني العقل المفكر للفريق مع الجناح المولدوفي هنريكي لوفانور والجناح الآخر القناص البرازيلي ليوناردو دي سوزا ويقود الهجوم أحمد خليل.

وقال طارق العشري المدير الفني الأسبق لفريق الشعب الإماراتي لـ“إرم نيوز“ إن موقعة العين وشباب الأهلي دبي حافلة بالتفاصيل المهمة في صراع فني أبرزها صراع رؤوس الحربة بوجود المهاجم الخطير لابا كودجو وأحمد خليل مع سرعات القادمين من الخلف كايو وليوناردو.

وأضاف: ”دور خط الوسط سيكون مهما وهو نقطة تميز شباب الأهلي دبي خاصة مع وجود مارياني صانع الألعاب ولكن العين لديه مشكلة في صناعة اللعب منذ رحيل عمر عبد الرحمن عموري“.