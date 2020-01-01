كل ما تريد معرفته عن مباراة الشارقة ضد الوحدة في الدوري الإماراتي

تتجه أنظار متابعي الكرة الإماراتية مساء اليوم الأربعاء، إلى المباراة المرتقبة بين الشارقة والوحدة في الجولة الثانية عشرة لدوري الخليج العربي.

يدخل الشارقة اللقاء بعدما فقد صدارة الدوري لصالح شباب الأهلي، ولكنه يخشى المزيد من نزيف النقاط أمام الوحدة الذي يعاني هو الآخر ظروفا صعبة.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الشارقة ضد الوحدة في الدوري الإماراتي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة التاسعة إلا الربع مساء اليوم الأربعاء بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق أحمد الحامد ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق أحمد الشحي والشارقة الرياضية بصوت المعلق راشد عبد الرحمن.

ترتيب الفريقين

يحتل الشارقة المركز الثاني بقيادة مديره الفني عبد العزيز العنبري، وحصد الملك 24 نقطة من خلال 7 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة، وسجل الفريق 24 هدفا واستقبل 12 هدفا.

يحتل الوحدة المركز الثامن بقيادة مديره الفني الإسباني مانويل خيمينيز من خلال 4 انتصارات وتعادلين وتلقى الفريق 5 هزائم.. وسجل أصحاب السعادة 20 هدفا واستقبلوا 24 هدفا.

ويعد البرازيلي إيجور كورونادو هداف الشارقة برصيد 7 أهداف بينما يبقى الأرجنتيني سباستيان تيجالي هداف الوحدة برصيد 9 أهداف.

وفاز الوحدة على الشارقة في آخر لقاء بينهما في كأس الخليج العربي هذا الموسم بنتيجة 3-1 يوم 31 أغسطس الماضي، ولكن الشارقة فاز في آخر لقاءين بالدوري واللافت أن آخر 3 مباريات بالدوري انتهت بنتيجة 3-2 ما يعكس الندية بين الفريقين.

الشارقة.. وانتفاضة الملك

يبحث الشارقة حامل اللقب عن الانتفاضة لاسترداد الصدارة انتظارا لمباراة شباب الأهلي دبي والعين في قمة آخرى بالدوري الإماراتي بالجولة الحالية.

وأكد عبد العزيز العنبري المدير الفني لفريق الشارقة في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أن فريقه استعد جيدا لمباراة الوحدة وأغلق صفحة الهزيمة الأخيرة أمام الظفرة، موضحا أن الوحدة منافس صعب ولا يتأثر بالغيابات بدليل العرض القوي الذي قدمه أمام العين.

ويغيب عن الشارقة نجمه البرازيلي إيجور كورونادو للإصابة، ويعتمد الشارقة على تشكيلته التي تضم الحارس عادل الحوسني وأمامه رباعي الدفاع سالم سلطان وعبد الله غانم وعلي الظنحاني والحسن صالح.

ويقود خط الوسط محمد آل عبد الله والأوزبكي أوتبيك شوكوروف ومحمد الشحي وفي الهجوم البرازيلي ماركوس ميلوني وثنائي الرأس الأخضر ريكاردو جوميز وريان مينديز.

الوحدة وأزمة الغيابات

يعاني الوحدة أزمة واضحة بسبب غيابات نجومه، وهو ما أثر على الفريق وخسر أمام الجزيرة وودع كأس رئيس الدولة مبكرا، كما خسر أمام العين.

وقال المدرب الإسباني مانويل خيمينيز المدير الفني للوحدة قبل اللقاء إن فريقه يمر بظروف صعبة بسبب توالي اللقاءات مع غيابات مؤثرة وهو ما أثر على أدائه ونتائجه معترفا بصعوبة مهمة الفريق في لقاء الوحدة.

ويغيب عن الوحدة إسماعيل مطر وحمدان الكمالي وأحمد راشد وعبد الله الرفاعي، ويعتمد الفريق على تشكيلته التي تضم الحارس محمد الشامسي وأمامه محمد برغش والكوري الجنوبي شانج وو ريم وماجد الجنيبي والحسن صالح للدفاع، بينما يقود خط الوسط عبد الله القربي وبجواره طحنون الزعابي وخليل الحمادي صانع لعب وعلى الأطراف منصور الحربي وإسماعيل الزعابي وفي الهجوم الأرجنتيني سباستيان تيجالي.

وقال أحمد عبد الحليم مدرب الوحدة الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن ظروف الوحدة أصبحت صعبة مع غياب العديد من النجوم خاصة إسماعيل مطر وحمدان الكمالي فهما من العناصر المهمة.

وأوضح أن الشارقة أيضا متأثر بغياب كورونادو، كما أن الفريق لديه مشكلة دفاعية واضحة بدليل اهتزاز شباكه في لقاء الظفرة بثلاثية وهو ما يضع الفريق تحت ضغط كبير.