ميركاتو الشتاء والإصابات كلمة السر في صراع لقب الدوري الإماراتي

اشتعل السباق على لقب الدوري الإماراتي بعد أن دخلت أندية شباب الأهلي دبي والشارقة والجزيرة والعين والنصر في صراع مثير في القمة، بخلاف بحث فريق الوحدة عن ثورة تصحيح وانتفاضة تعيد الفريق للمربع الذهبي.

وأصبح السؤال الذي يتبادر لأذهان متابعي الكرة الإماراتية كيف سيدور الصراع على لقب الدوري خاصة بعد مرور 11 جولة من أصل 26 جولة هي عمر البطولة؟ وهو ما تحاول شبكة ”إرم نيوز“ الإجابة عنه في التقرير التالي:

إصابة إيغور كورونادو تربك أوراق الشارقة

ارتبكت حسابات فريق الشارقة حامل اللقب بعدما تلقى الفريق أول هزيمة له في الجولة الماضية أمام الظفرة وفقدان الصدارة بخلاف أن الفريق تلقى إصابة قوية للاعب البرازيلي إيغور كورونادو.

وتبدو نتائج الشارقة الأخيرة مثار قلق لجماهير الفريق بعد التعادل مع عجمان والخسارة أمام الظفرة وعبور عقبة حتا بضربات الترجيح في ثمن نهائي كأس رئيس الدولة.

وسيطرت إصابة البرازيلي إيغور كورونادو على أحاديث جماهير الشارقة، خاصة في ظل امتداد الإصابة إلى فترة تصل إلى شهرين لتعرضه لقطع في العضلة الضامة.

ويعد إيغور ورقة مهمة ومؤثرة في صفوف الشارقة، فهو ثالث أفضل صانع للألعاب في الدوري خلال الموسم الماضي بعدما صنع 13 هدفا بخلاف تسجيله 17 هدفا، ما يعني مساهمته في 30 هدف سجله الشارقة بالدوري الموسم الماضي من أصل 57 أحرزها الفريق.

وفي الموسم الحالي يبقى إيغور أفضل صانع للألعاب بعدما صنع 8 أهداف لزملائه بخلاف تسجيله 7 أهداف ليساهم في 15 هدفا من 24 هدفا سجلها الفريق بالدوري حتى الآن.

ورد عبدالعزيز العنبري المدير الفني للشارقة في تصريحات سابقة، أن التراجع أمر طبيعي خاصة أن غياب إيغور كورونادو ضربة قوية للفريق ولكنه يسعى لتعويض غيابه.

شباب الأهلي دبي.. والصفقة السوبر

أعاد المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق شباب الأهلي دبي، ترتيب أوراق الفرسان بعد نصف موسم رائع، حصد خلالها لقبي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، كما أنه نجح في قيادة الفريق لاعتلاء صدارة الدوري.

وبات السؤال لدى جماهير شباب الأهلي دبي هل سيستطيع الفريق الصمود والاحتفاظ بالقمة حتى التتويج باللقب أم سيتأثر الفريق بالسلب، خاصة أنه بصدد خوض بطولة دوري أبطال آسيا؟

ويعاني شباب الأهلي دبي رغم وجود عناصر مهمة ومميزة تقدم كرة جماعية مع أروابارينا، إلا أن الفريق بات بحاجة للاعب يصنع الفارق في خط الهجوم، تحديدا على غرار الأرجنتيني سباستيان تيغالي مهاجم الوحدة بجانب التوغولي لابا كودجو.

وترددت أنباء مستمرة في الفترة الأخيرة حول رغبة شباب الأهلي دبي في ضم مهاجم سوبر، وهو ما أكده تقرير نشرته صحيفة ”الاتحاد“ الإماراتية حول دخول السوري عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي في دائرة اهتمامات الفرسان بجانب عدة مهاجمين يستطيعون صناعة الفارق في هجوم الفريق.

دعم برازيلي للعين

يتطلع العين أيضا إلى المزيد من التقدم في جدول ترتيب الدوري بعد أن حصد الفريق 21 نقطة من 11 مباراة وتفصله 5 نقاط عن شباب الأهلي دبي.

ولا يزال العين يتطلع لتصحيح المسار في المرحلة القادمة بعد رحيل المدرب الكرواتي إيفان ليكو عن منصبه، وتعيين العراقي غازي فهد مدربا مؤقتا وسط أنباء عن التعاقد مع مدرب جديد.

وعانى العين في الفترة الماضية بسبب لعنة الإصابات التي ضربت الفريق وحرمته من عدة نجوم على رأسهم الجزائري عبدالرحمن مزيان لفترات طويلة في الفترة الماضية.

ويبحث العين عن تدعيم صفوفه بصفقة برازيلية وتحديدا جوناثان لاعب فلومينينسي البرازيلي صاحب الـ18 عاما من أجل تدعيم صفوفه كجناح هجومي.

الجزيرة وتحدي الإصابات

يعاني الجزيرة من إصابات ضربت صفوفه خاصة أن الفريق تأثر بغياب عدة لاعبين لفترات مثل البرازيلي ماركوس كينو وعموري وأيضا المغربي مراد باتنة.

وترددت أنباء قوية حول تفاوض الجزيرة مع الكولومبي دانيلو أسبريا مهاجم نادي الشباب السعودي، الذي سبق له الدفاع عن ألوان العين الإماراتي من قبل.

ويبقى التحدي الأكبر أمام الجزيرة هو الحفاظ على الفريق وعدم تجدد الإصابات التي هددت الفريق في الفترة الماضية.

النصر والوحدة.. والفرصة الصعبة

يبحث النصر والوحدة عن الفرصة الصعبة من أجل العودة للمنافسة بكل قوة، فالنصر يحتل المركز الخامس، بينما تراجع الوحدة للمركز التاسع.

ويأمل الوحدة إعادة ترميم صفوفه بعد رحيل الثنائي الإسباني كارليتوس والأوروغواياني نيكولاس ميليسي، كما أن النصر سيبحث عن تأمين لاعبيه لعدم حدوث إصابات قوية تؤثر على مسيرة الفريق.

وقال طارق مصطفى مدرب الفجيرة الإماراتي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“، إن الصفقات التي ستبرمها بعض الأندية في الشتاء قد تصنع الفارق خاصة الشارقة وشباب الأهلي دبي والعين.

وأضاف: ”الجزيرة صنع فريقا متكاملا، أعتقد أنه قد يضيف جناحا هجوميا في ظل عدم تجانس مراد باتنة وابتعاده لفترات بسبب الإصابة“.