إعلان موعدي مرحلة الإياب في الدوري الإماراتي ونهائي كأس الخليج العربي (صورة)

أعلنت رابطة دوري المحترفين الإماراتية، اليوم الإثنين، مواعيد الدور الثاني (مرحلة الإياب) في بطولة دوري الخليج العربي للموسم 2019/2020.

وذكرت الرابطة، أن مباريات الدور الثاني ستنطلق بدءا من الجولة الرابعة عشرة، والتي تقام يومي 28 و29 يناير 2020.

وأضافت الرابطة في بيان على الحساب الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ أن المسابقة ستستمر حتى 14 مارس المقبل، قبل أن تتوقف لفسح المجال للمنتخب الإماراتي في فترة التوقف الدولي، حيث سيواجه منتخبي ماليزيا وإندونيسيا في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا.

وأشارت الرابطة، إلى أن موعد نهاية الموسم في الدوري الإماراتي سيكون في تاريخ 28 مايو المقبل، حيث تقام آخر جولات الدوري الإماراتي.

وقررت رابطة دوري المحترفين، إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي في العاشر من يناير المقبل، بناءً على طلب لجنة المنتخبات حسب بيان الرابطة.

ويتصدر شباب الأهلي دبي جدول ترتيب الدوري الإماراتي وفي رصيده 26 نقطة من 11 مباراة، متقدما بنقطتين عن الشارقة الوصيف وحامل اللقب.

في حين يملك الجزيرة 23 نقطة في المركز الثالث، ويأتي العين في المركز الرابع ويملك 21 نقطة.

وقبل أيام، أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تعديل موعد مباراتي نصف نهائي كأس الخليج العربي.

وقال حساب الدوري الإماراتي على موقع ”تويتر“: ”بناء على الاجتماع التنسيقي بين لجنة المنتخبات باتحاد الكرة، واللجنة الفنية برابطة المحترفين الإماراتية، نصف نهائي كأس الخليج العربي يقام في العاشر من يناير 2020، بدلا من الموعد السابق (9 يناير).

وتجمع مباراتا نصف النهائي الجزيرة مع شباب الأهلي دبي، والعين مع النصر.

وتلعب مباراة الجزيرة مع شباب الأهلي دبي الساعة 18:15، في حين يلعب العين مع النصر الساعة 20:45.

وحقق شباب الأهلي دبي لقب النسخة الأخيرة، وهو الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 4 ألقاب، مقابل لقبين للوحدة ولقب لكل من النصر، وعجمان، والجزيرة، والعين.