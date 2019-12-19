الظفرة يخطف فوزًا غاليًا من العين ويحرمه من القفز إلى صدارة ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

خطف فريق الظفرة فوزًا غاليًا من مضيفه نادي العين بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما على استاد هزاع بن زايد، ضمن منافسات الجولة العاشرة في دوري الخليج العربي.

وافتتح دييجو جارديل أهداف المباراة وسجل للظفرة في الدقيقة 27 من ركلة جزاء.

وتعادل كايو كانيدو للعين من ركلة جزاء أيضًا في الدقيقة 51.

ونجح جواو بيدرو في التقدم للظفرة مرة أخرى في الدقيقة 60.

وفقد العين فرصة الاقتراب من صدارة ترتيب الدوري الإماراتي، وتجمّد رصيده عند 18 نقطة في المركز الثالث.

وقفز الظفرة إلى المركز السادس بعدما رفع رصيده إلى 14 نقطة.

وفي الجولة ذاتها نجح فريق الفجيرة بتحقيق فوز صعب على ضيفه بني ياس بهدف دون ردٍ سجله اللاعب عبدالله حسن خلفان في الدقيقة 6.

ورفع الفجيرة رصيده إلى 9 نقاط ليقفز إلى المركز الحادي عشر في جدول الترتيب، بينما ظل بني ياس ثامنًا برصيد 11 نقطة.