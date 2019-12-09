عبدالرزاق حمدالله يكذب نادي النصر بشأن سبب غيابه عن التدريبات

كذّب المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب نادي النصر السعودي، حساب النادي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، بشأن سبب تغيبه عن تدريبات العالمي، اليوم الإثنين.

كتب حمدالله: ”سلام عليكم ورحمة الله لجمهور العالمي، غيابي عن التدريب اليوم بسبب بعض الإجراءات الخاصة لي وكان هناك إذن من المدرب، ولا أعلم من أي مكان تأتيكم الأخبار أو من الشخص الذي يسرب، لكن أخبار مغلوطة أن أمي بها وعكة صحية، واعلموا أن من قال هذه الأخبار فهو كاذب، ولا حول ولا قوة إلا بالله“.

وكان حساب نادي النصر قد كتب على موقع ”تويتر“: ”غاب عن تدريبات الفريق الكابتن عبدالرزاق حمدالله، بإذن من مدرب الفريق، وذلك للاطمئنان على والدته التي تمر بوعكة صحية“.

ويلعب النصر مع التعاون في الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي يوم الجمعة المقبل، علمًا أن الهلال يتصدر جدول الترتيب برصيد 20 نقطة من 9 مباريات، وهو نفس رصيد النصر في المركز الثاني، لكن النصر، حامل اللقب، لعب 10 مباريات.

وسجل عبدالرزاق حمدالله 7 أهداف في الدوري السعودي، ويحتل المركز الثاني على لائحة الهدافين، بفارق هدف عن المتصدر كارلوس إدواردو لاعب الهلال.