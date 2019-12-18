هل يستغل الشارقة فرصة تعزيز صدارة الدوري الإماراتي أمام عجمان؟

ستكون الفرصة متاحة أمام الشارقة حامل اللقب لتعزيز تصدره لدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم عندما يواجه عجمان غدًا الخميس.

وحقق الشارقة مفاجأة عندما حصد لقب الدوري الموسم الماضي، لكنه أثبت أن ما تحقق لم يحدث بضربة حظ بعد بداية قوية للموسم الجديد.

وبعد الوصول إلى أكثر من ثلث المسابقة يتصدر الشارقة الدوري برصيد 23 نقطة من تسع مباريات وبات يتقدم بثلاث نقاط على أقرب منافسيه شباب الأهلي دبي صاحب المركز الثاني.

وقال عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة في مؤتمر صحفي قبل مواجهة عجمان، إن لاعبه رايان منديز، الذي سجل هدفًا في الفوز 3-1 على النصر يوم الأحد، يعاني إصابة بسيطة ويتمنى أن يلحق باللقاء.

وأضاف ”فريق عجمان من الفرق الصعبة ومستواه في الموسمين الأخيرين يشير إلى ذلك. يدرك اللاعبون صعوبة المباراة وهم في قمة تركيزهم لاجتياز المباريات المضغوطة“.

وتقام جولات الدوري بفارق زمني قصير في ظل توقف المسابقة على عكس المخطط بعد قرار مفاجئ بالمشاركة في كأس الخليج في قطر.

وقال عبد الله ناصر لاعب الشارقة ”هدفنا من المباراة النقاط الثلاث. الفوز على عجمان ليس بالأمر السهل وسنسعى بقوة إلى تحقيقه“.

ورغم تعامل الشارقة بجدية مع المباراة فإن عجمان لا يمر بأفضل فتراته ويحتل المركز الـ12 برصيد ثماني نقاط ولم يحقق أي فوز منذ تفوقه بهدف نظيف على الوصل في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويبدو شباب الأهلي في مهمة سهلة -أيضًا- للعودة سريعًا إلى طريق الانتصارات حيث يواجه خورفكان فريق الذيل الذي لم يحقق أي فوز بعد.

وتوقفت سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية لشباب الأهلي عندما تعادل 1-1 مع الوصل يوم الاثنين الماضي.

حديث المدرب عبدالعزيز العنبري في المؤتمر الصحفي لمباراة عجمان في #دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/UaGPROkmXy — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) December 17, 2019

أما العين، الذي تفوق 4-1 على عجمان يوم الأحد ليحقق انتصاره الأول بعد ثلاثة تعادلات متتالية، فسيحاول الخروج بانتصار جديد عندما يفتتح منافسات الجولة أمام الظفرة غدًا الخميس.

ولدى العين 18 نقطة في المركز الثالث وبفارق نقطة واحدة عن الجزيرة صاحب المركز الرابع الذي سيحاول تحقيق فوزه الثالث على التوالي عندما يخوض مباراة صعبة في ضيافة الوصل سادس الترتيب.