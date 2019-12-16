ترتيب الدوري الإماراتي بعد تعادل شباب الأهلي دبي مع الوصل ونهاية الجولة التاسعة (صورة)

انتهت مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإماراتي بتعادل شباب الأهلي دبي مع الوصل، كما تعادل الوحدة 2/2 مع خورفكان في الجولة ذاتها اليوم الإثنين.

وكان شباب الأهلي دبي البادئ بالتسجيل عبر لاعبه ليوناردو دا سيلفا في الدقيقة 17، ولعب الوصل بـ10 لاعبين بعد طرد خميس إسماعيل في الدقيقة 51.

وأدرك فابيو دي ليما التعادل للوصل من ركلة جزاء في الدقيقة 80، وهو الهدف رقم 99 له في الدوري الإماراتي.

ولم ينجح الوصل في تحقيق الفوز على شباب الأهلي دبي للمباراة السادسة له على التوالي بينهما، ويعود آخر فوز للوصل على منافسه إلى أبريل 2018، عندما فاز 1/0 في الدوري الإماراتي.

ورفع التعادل رصيد شباب الأهلي دبي إلى 20 نقطة في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن الشارقة المتصدر وحامل اللقب.

في المقابل، رفع التعادل رصيد الوصل إلى 12 نقطة في المركز السادس.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإماراتي بعد نهاية الجولة التاسعة:

1. الشارقة، 23 نقطة.

2. شباب الأهلي دبي، 20 نقطة.

3. العين، 18 نقطة.

4. الجزيرة، 17 نقطة.

5. النصر 14 نقطة.