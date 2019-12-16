الوصل يخطف تعادلًا قاتلًا من شباب الأهلي دبي في الدوري الإماراتي (فيديو)

انتزع نادي الوصل تعادلًا دراميًا في الدقائق الأخيرة من مباراته مع شباب الأهلي دبي، في المباراة التي جمعتهما في ختام مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإماراتي للمحترفين.

وافتتح ليوناردو دا سيلفا التسجيل لشباب الأهلي دبي في الدقيقة 17، بصناعة أحمد عبدالله، وانتهى النصف الأول من المباراة على هذه النتيجة.

طرد الحكم اللاعب خميس إسماعيل من الوصل في الدقيقة 51، لكن فابيو دي ليما ترجم ركلة جزاء إلى هدف في الدقيقة 80.

ولم يحقق الوصل الفوز على شباب الأهلي دبي للمرة السادسة له على التوالي، إذ تعادلا مرة وفاز شباب الأهلي دبي 5 مرات، ويعود آخر فوز للوصل على منافسه إلى أبريل 2018، عندما فاز 1/0 في الدوري الإماراتي.

ورفع التعادل رصيد شباب الأهلي دبي إلى 20 نقطة في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن الشارقة المتصدر وحامل اللقب.

في المقابل، رفع التعادل رصيد الوصل إلى 12 نقطة في المركز السادس.

وفي الجولة المقبلة يلعب شباب الأهلي دبي مع خورفكان، والوصل مع الجزيرة.