هدف مباراة شباب الأهلي ضد الوصل.. ليوناردو يتقدم لرفاق أحمد خليل (فيديو)

سجل ليوناردو دا سيلفا الهدف الأول لشباب الأهلي دبي في المباراة التي تجمعه مع الوصل في الجولة التاسعة من الدوري الإماراتي للمحترفين.

وجاء هدف ليوناردو دا سيلفا لشباب الأهلي دبي في الدقيقة 17 بمساعدة أحمد عبدالله.

ويحتل شباب الأهلي دبي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، وحصد الفريق 6 انتصارات وتعادل مرة وخسر مثلها، وسجل الفريق 18 هدفًا واستقبل 3 أهداف بقيادة المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، وهداف الفريق هو البرازيلي ليوناردو دا سيلفا برصيد 3 أهداف.

ويحتل الوصل المركز السابع برصيد 11 نقطة، وحقق الفريق 3 انتصارات، وخسر 3 مباريات أيضًا، وتعادل مرتين، وسجل الإمبراطور 13 هدفًا واستقبل 15 هدفًا بقيادة المدرب الروماني لورينت ريجيكامب.. ويبقى هداف الفريق البرازيلي فابيو دي ليما برصيد 5 أهداف.