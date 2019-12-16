خورفكان يفرض التعادل على الوحدة في الدوري الإماراتي (فيديو)

فرض خورفكان الصاعد حديثًا التعادل 2/2 على مضيفه نادي الوحدة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، في الجولة التاسعة من الدوري الإماراتي للمحترفين.

وتقدم المهاجم الأرجنتيني سبيستيان تيغالي بالهدف الأول للوحدة في الدقيقة 16، لكن خورفكان أنهى الشوط الأول بالتعادل بعدما سجل له رافائيل دودو في الدقيقة 45.

وتقدم تيغالي مجددًا للوحدة بهدف في الدقيقة 52، لكن فهد سالم حديد أدرك التعادل لخورفكان في الدقيقة 81.

ولم يحقق الوحدة الفوز في أي مباراة في آخر 3 مباريات في الدوري الإماراتي (خسر مرة وتعادل مرتين)، ليرفع التعادل رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس، مناصفة مع بني ياس والوصل والظفرة.

في حين ظل خورفكان دون أي فوز منذ بداية الموسم (5 خسائر و4 تعادلات)، ليظل في قاع الترتيب برصيد 4 نقاط.

وتستكمل مباريات الجولة التاسعة عندما يلعب شباب الأهلي دبي مع الوصل في وقت لاحق.

التعادل سيد الموقف..#الوحدة يفرط بانتصار كان في المتناول أمام ضيفه #خورفكان لينتهي اللقاء 2-2 ضمن منافسات الجولة 9 من دورينا.. #الوحدة_خورفكان#أبوظبي_الرياضية 1#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/GBThDElA0g — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 16, 2019

وأمس الأحد، حقق الشارقة فوزًا مثيرًا على النصر بنتيجة 3/1 في الجولة التاسعة للمسابقة.

وافتتح ريكاردو غوميز أهداف الشارقة في الدقيقة 20 من رأسية قوية، وجاء الهدف الثاني بالنيران الصديقة وسجله محمود خميس مدافع النصر في الدقيقة 39.

وقبل نهاية الشوط الأول تمكن براندلي كواس من تقليل الفارق للعميد.

ونجح الشارقة، حامل اللقب، بإحراز الهدف الثالث بواسطة رافائيل دوسانتوس في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وعزَّز الشارقة صدارته للدوري الإماراتي بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة، في حين بقي النصر عند النقطة 14 في المركز الخامس.