الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة شباب الأهلي دبي ضد الوصل في الدوري الإماراتي

يخوض فريق شباب الأهلي دبي مواجهة قوية وصعبة أمام ضيفه الوصل، مساء اليوم الاثنين، في الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي.

ويتطلع شباب الأهلي دبي لمواصلة مشواره في المنافسة على الصدارة وسط توقعات بمواجهة مثيرة ضد الوصل.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة شباب الأهلي دبي والوصل، اليوم الاثنين.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الثامنة والنصف، مساء اليوم الاثنين، بتوقيت الإمارات على ملعب ”راشد“ بنادي شباب الأهلي دبي.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق علي سعيد الكعبي ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبد الله السعدي والشارقة الرياضية بصوت المعلق راشد عبد الرحمن.

???? يوم المباراة

شباب الأهلي ???? الوصل

???? استاد راشد

⏱8:30 ????????

???? دوري الخليج العربي @Shabab_AlAhliFC pic.twitter.com/YLNkzPGDdt — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) December 16, 2019

ترتيب الفريقين

يحتل شباب الأهلي دبي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة وحصد الفريق 6 انتصارات وتعادل مرة وخسر مثلها، وسجل الفريق 18 هدفاً واستقبل 3 أهداف بقيادة المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، وهداف الفريق هو البرازيلي ليوناردو دا سيلفا برصيد 3 أهداف.

ويحتل الوصل المركز السابع برصيد 11 نقطة وحقق الفريق 3 انتصارات وخسر 3 مباريات أيضاً وتعادل مرتين، وسجل الإمبراطور 13 هدفاً واستقبل 15 هدفاً بقيادة المدرب الروماني لورينت ريجيكامب.. ويبقى هداف الفريق البرازيلي فابيو دي ليما برصيد 5 أهداف.

ويتفوق شباب الأهلي دبي في آخر 5 مباريات ضد الوصل وبانتصارات كبيرة إذ فاز الفرسان على الإمبراطور في آخر مباراة بنتيجة 5-1 في ربع نهائي كأس الخليج العربي، يوم الـ6 من ديسمبر الجاري وقبلها فاز بنتيجة 4-2 في الدوري خلال شهر أبريل الماضي وفي الموسم الماضي فاز بنتيجة 5-1 في نصف نهائي كأس رئيس الدولة.

طموح الفرسان.. وخطة أروابارينا

يبحث فريق شباب الأهلي دبي عن تحقيق الفوز من أجل مواصلة المنافسة على الصدارة خاصة أن الشارقة تجاوز عقبة النصر وبالتالي فالضغط تحول نحو الفرسان لعبور عقبة الوصل.

وأكد دافيد أروابارينا، المدير الفني لفريق شباب الأهلي دبي، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن فريقه يعلم كل كبيرة وصغيرة عن الوصل ويتمنى تحقيق الفوز على حسابه وتقديم كرة جميلة مشدداً على اختلاف مواجهة الدوري عن لقاءات الكأس.

ويغيب عن الأهلي لاعبه وليد عباس، ويعتمد الفريق على تشكيلته التي تضم الحارس ماجد ناصر وأمامه رباعي الدفاع محمد جابر ومحمد مرزوق وأحمد عبد الله وعبد العزيز هيكل.

ويقود خط الوسط عبد الله النقبي وعيد خميس ووليد حسين مع الجناحين البرازيلي ليوناردو دا سيلفا والمولدوفي هنريكي لوفانور مع المهاجم المخضرم أحمد خليل.

ريجيكامب والمعادلة الصعبة مع الوصل

يبحث المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، المدير الفني لفريق الوصل، عن معادلة صعبة بتقديم مباراة قوية رغم الغيابات التي تضرب صفوفه وأيضاً تراجع النتائج في المرحلة الماضية.

ويغيب عن الفريق خميس إسماعيل والبرازيلي ويلتون سواريز وعلي سالمين للإصابة، ويعتمد الوصل على تشكيلة تضم الحارس حميد عبد الله وأمامه الرباعي الدفاعي البرازيلي لوكاس جالفاو وعبد الله جاسم وسالم العزيزي وعبد الرحمن صالح.

ويقود خط الوسط حمد البلوشي وبجواره الإكوادوري فرناندو جايبور وحبوش صالح، ويراهن الفريق على موهبة النجم البرازيلي فابيو دي ليما وعلي صالح ويوسف أحمد في خط الهجوم.

وأكد طارق مصطفى، مدرب الفجيرة الإماراتي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، أن المباراة ستكون صعبة بين الفريقين رغم أن الفوارق تصب في صالح شباب الأهلي دبي إلا أن واقع المباراة يبدو صعباً.

وأضاف: ”وجود ليما وأيضاً بعض اللاعبين الواعدين مثل: علي صالح، في صفوف الوصل مع جايبور يجعل الإمبراطور باحثاً عن الكفاح أمام شباب الأهلي دبي“.