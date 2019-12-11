الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة شباب الأهلي دبي والوحدة في الدوري الإماراتي

يلتقي فريق شباب الأهلي دبي منافسه الوحدة، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثامنة للدوري الإماراتي لكرة القدم في واحد من اللقاءات المثيرة التي يترقبها عشاق الكرة الإماراتية.

وتقام في نفس التوقيت مباراة أخرى قوية، حيث يحل الجزيرة ضيفًا على فريق حتا كما تقام مواجهتان مساء بين العين وضيفه النصر، بجانب لقاء الوصل أمام الفجيرة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة شباب الأهلي دبي والوحدة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت الإمارات، الخامسة بتوقيت السعودية، على ملعب ”راشد“ بنادي الأهلي دبي.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق فارس عوض ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق أحمد الشحي والشارقة الرياضية بصوت المعلق راشد عبد الرحمن.

???? يوم المباراة

شباب الأهلي ???? الوحدة

???? استاد راشد

⏱6:00 ????????@Shabab_AlAhliFC pic.twitter.com/nvkBeNojy7 — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) December 11, 2019

ترتيب الفريقين

يحتل شباب الأهلي دبي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 16 نقطة بفارق 4 نقاط عن الشارقة المتصدر، وحقق شباب الأهلي 5 انتصارات من 7 لقاءات وتعادل مرة وخسر أخرى.. وسجل الفرسان 14 هدفًا واستقبلوا 3 أهداف وهم أصحاب الدفاع الأقوى ببطولة الدوري.

ويحتل فريق الوحدة المركز السادس برصيد 10 نقاط بواقع 3 انتصارات و3 هزائم وتعادل وحيد، وسجل أصحاب السعادة 16 هدفًا واستقبلوا 15 هدفًا.

يعد الأرجنتيني سباستيان تيغالي مهاجم الوحدة هداف فريقه وثاني هدافي الدوري برصيد 6 أهداف بينما يبقى هداف شباب الأهلي دبي محمد جمعة ”بيليه“ برصيد هدفين.

وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين يوم 17 أبريل الماضي ببطولة الدوري بفوز الوحدة بهدف نظيف، ولم يفز شباب الأهلي دبي على الوحدة ببطولة الدوري في آخر موسمين ولم يخسر الوحدة في آخر 3 زيارات لملعب الفرسان منذ خسارته يوم 3 ديسمبر 2016.

واقعية أروابارينا.. وأسلحة الفرسان

يراهن شباب الأهلي دبي على واقعية مدربه الأرجنتيني رودلفو أروابارينا من أجل تحقيق الفوز وتقليص الفارق مع فريق الشارقة الذي تعثر أمس بالتعادل مع بني ياس.

وقال أروابارينا قبل لقاء الوحدة، إنه يدرك أهمية لقاء الوحدة خاصة أن منافسه خسر آخر لقاء له في كأس الخليج العربي أمام الجزيرة برباعية دون رد موضحًا أن الفرق الكبيرة دائمًا يكون لها رد فعل قوي بعد الهزائم الثقيلة.

ويغيب عن شباب الأهلي دبي لاعبه وليد عباس وأيضًا السويسري دافيد مارياني بخلاف ماجد حسن ومانع محمد، ويعتمد ”الفرسان“ على التشكيلة التي تضم على الأرجح الحارس ماجد ناصر ويلعب أروابارينا بطريقة 4-4-2 ويقود رباعي الدفاع محمد مرزوق اللاعب الدولي وبجواره سالمين خميس وعبد العزيز هيكل ويوسف جابر.

ويقود خط الوسط وليد حسين وبجواره عبد الله النقبي كثنائي ارتكاز مع الجناح الأرجنتيني فيدي كاراتابيا والبرازيلي ليوناردو الذي يواجه فريقه السابق الوحدة وسجل هذا الموسم هدفين بينما يقود الهجوم أحمد خليل واللاعب المولدوفي هنريك لوفانور.

الوحدة.. واستعادة التوازن

يبحث فريق الوحدة عن استعادة توازنه بعد الخسارة برباعية أمام الجزيرة والخروج من كأس الخليج العربي وهو ما يتطلع له المدرب الإسباني مانويل خيمينيز، الذي أكد قبل اللقاء أنه لا يشعر بالخوف قبل لقاء شباب الأهلي دبي ولكن الخطر الأكبر يتمثل في ضغط المباريات لدرجة خوض 7 مباريات في 27 يومًا.

ويغيب عن الوحدة المخضرم إسماعيل مطر وحمدان الكمالي والأوروغوياني نيكولاس ميليسي، ويعتمد أصحاب السعادة على التشكيلة التي تضم الحارس محمد الشامسي وأمامه الرباعي عبد الله الرفاعي والكوري الجنوبي تشانغ وو ريم ومحمد المنهالي والحسن صالح في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط طحنون الزعابي وعبد الله الكربي وخليل إبراهيم ومنصور الحربي بينما يقود خط الهجوم الأرجنتيني سباستيان تيغالي والإسباني كارليتوس.

وأكد أحمد عبد الحليم، مدرب الوحدة الإماراتي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، أن الوحدة يدخل اللقاء بتشكيل شبه اضطراري ويعتمد على قدرات وخبرات تيغالي وربما يعبر من هذه المواجهة إذا نجح المدرب خيمينيز في إيقاف مفاتيح لعب شباب الأهلي دبي.

وأضاف: ”شباب الأهلي دبي من الفرق القوية التي تلعب كرة جماعية وتجيد التنظيم داخل الملعب والمدرب أروابارينا من أصحاب الفكر المنظم ويراهن على قدرات بعض لاعبيه مثل أحمد خليل ولوفانور وليوناردو“.